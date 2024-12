VUČIĆ O UKRAJINI: Pogledajte šta je Putin rekao - Ne verujem u brzo primirje, svet ide u baš lošem smeru

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostuje u emisije "Ćirilica" na Hepi gde je govorio o razvoju situacije u Ukrajini.

Foto: Tanjug/Zoran Žestić/Profimedia/Ilustracija

- Posle strašnog ukrajinskog udara na Rostov američkim i engleskim naoružanjem , Putin je rekao da je to defakto objava rata, ali kao i ovo sa gasom to vam dodatno komplikuje stvari i Trampu. Rusija kada kaže da se NATO sprema za rat daje tačnu informaciju, kada NATO kaže da se Rusija sprema za rat, ne sumnjam da je to netačno. Ne verujem u brzo primirje. I Putin i Rusija su izgubili mnogo ljudi da bi pristali tek tako na zamrzavanje stanja, Ukrajina je izgubila mnogo ljudi da bi tek tako pristala na lak gubitak deo teritorije.

- Nadao sam se mnogo, i dalje imam tračak nade zbog Trampovog dolaska, ali mi je ta nada sve manja. Svet ide u baš lošem smeru - rekao je Vučić.