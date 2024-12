PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije "Ćirilica" na Hepi televiziji od 21 sat.

Vezano za tragično ubistvom đaka u Zagrebu, predsednik Vučić izjavio je saučešće porodici stradalog deteta u Hrvatskoj.

- Svim porodicama stradalih u Nemačkoj, kažu da ih je 11, a 60 povređenih, saučešće i želja za brz oporavak - rekao je Vučić.

- Nije moja intuicija takva, nisu ni podaci tajni, samo se rukovodim činjenicama. Situacija u svetu, iako sam najveći neprijatelj teorija zavera, je teška. Teško je objasniti ovo što se dogodilo u Hrvatskoj, kao što je gotovo nemoguće objasniti ono što se kod nas dogodilo u Ribnikaru - kaže Vučić.

Na pitanje kako se u Hrvatskoj nije formirao politički pokret nakon ubistva deteta, on kaže da tamo nije na delu strani faktor.

- Danas su se osim ovih užasnih događanja, dogodile su se i loše stvari - potpis ukrajinskog premijera koji je rekao da od 7 sati ujutru 1. januara više neće teći gas kroz Ukrajinu. Time su pogođene Slovačka i Austrija. Slovačka je u najtežoj situaciji. Kako ja nezvanično saznajem, u ponedeljak će Fico ići kod Putina kao lider zemlje EU, što će ne moram da kažem kakvu reakciju imati kod drugih lidera, i time se stvari dodatno komplikuju.

O stanju na istoku Evrope i ratu u Ukrajini:

- Putin je danas rekao da je de fakto posle žestokog udara Ukrajine na rostovski oblast, najpreciznijim m koji su dobili od Amerikanaca i Engleza, de fakto u ratu. Rusija kada kaže da se NATO sprema za rat daje tačnu informaciju, kada NATO kaže da se Rusija sprema za sukob sa NATO ne sumnjam da je to tačno. Šta će biti, ja ne verujem u brzo primirje. I Putin i Rusija su izgubili mnogo ljudi da bi pristali tek tako na zamrzavanje stanja, Ukrajina je izgubila mnogo ljudi da bi tek tako pristala na lak gubitak deo teritorije - kaže Vučić.

On dodaje da je imao nadu zbog dolaska Trampa na vlast ali da mu je ta nada sve manja.

- Mi ne kasnimo ni dan, sve obaveze isplaćujemo. Najbolje je kada nemate dugove i ni od koga ne zavisite. Plašim se samo da svet ide u gorem smeru. Na sednici Vlade sam govorio i o bruto domaćem proizvodu da bi i dalje bili najbrže rastuća ekonomija. Ali neke stvari nikada do kraja ne možete da predvidite.

- Mene su kineski prijatelji obavestili o organizovanju obojene revolucije u Srbiji, precizno mi rekli kako je kod njih bilo. Srbija je vrlo uspešna zemlja, druga najbrže rastuća ekonomija, prva je Malta, veoma mala zemlja, pa ne mogu brojevi ni da se sagledavaju na taj način. Približavamo se onima što su bili ispred nas. Sad ću vam reći nekoliko trikova kojima se služe razni. Postoje i grupe za pritisak, ali nigde u njihovim zemljama. Znate li gde negde predsednika zemlje svakoga dana nazivaju kretenom, Hitlerom, nepomenikom, ludakom, ubicom.

- Imam i saznanja, i uvek imam i protiv otrov za to što neko organizuje. Rećiću vam kako sam već upozorio predsednika Vučevića, predsednika moje stranke šta mu se sprema za 2026, ili početak 2027. ne bi li srušili SNS. Kada to znate dve godine unapred onda imate dovoljno vremena da se pripremite iako je to teško iako je to dubinski napad na samostalnost jedne zemlje.

O specijalnom ratu protiv Srbije

- Kada vodite specijalni rat protiv jedne zemlje, imate čoveka koji je i gromobran i kišobran, onda radite tri stvari: prva je kriminalizacija moje porodice, govorili su da mi otac nije otac. Ne zaboravite da sam ubio Olivera Ivanovića, takođe i Cvijana. Još sam ja tu neke ubio, samo nisam bio sasvim siguran da jesam. Ne zaboravite da sam tri godine bio najveći narko diler i proizvođač droge u Jovanjici. Jedno veče su rekli to nema veze sa mnom, a onda od‌jednom više nema ni izvini. To nije lako izdržati. I moje trajanje ima i fizički i svaki drugi kraj. Nije pitanje da li je meni svega dosta, pitanje je možete li vi ili ne možete. Ne zaboravite da ćemo sledeće godine imati prosečnu platu više od 1000 evra. Imate u Beogradu tri opštine sa prosečnom platom od 3 stotine evra - ističe predsednik.

Vezano za podnošenje ostavke predsednik je rekao:

- Što se tiče mog odlaska otići ću kada budem sam procenio da li će to biti za mesec, dva tri ili godinu - biće moj izbor, ali ne u trenutku kada je zemlja pritisnuta na ovakav način. I ne zbog toga što sam se bilo koga uplašio i ne zbog toga što ću narod ili zemlju ostaviti na cedilu. I nemam gde da odem, za razliku od njih koji su zemlju uništili - jasan je predsednik.

O studentskim blokadama

- Imate li studente koje su iz najbolje namere krenuli u to, nemam nikakve sumnje. Kada sam držao konferenciju za medije 400 studenata je bilo i ovih starijih. Izašao sam na terasu, ja im mahnem, to su građani, mladi ljudi za koje moram da se borim, šta god mi rekli. Onda čudno je osim tih stranačkih aktivista, ovi ostali su se našli u čudu i ćutali su, a onda se to promenilo kada su došli glavni organizatori. Zahtevi su postavljeni, zahtevi su ispunjeni. Ne znaju ni oni. To je sad pitanje "neću ja prvi da se sklonim, sad je revolucija u toku, uskoro revolucija mneće biti u toku, ali ko će koga kako da okrivi, kada bude priče o januarskom roku, ispitima" - kaže predsednik o studentskim blokadama.

- Nisu to ta deca kriva. Žao mi je što su neki dekani zloupotrebljavali svoju poziciju, stidim se ponašanja nekih od njih. Neki profesori jure devojčice po toaletima i zaključavaju, odrđeene prijave postoje. Ne možete ići sa imenima i prezimenima, ali to je bruka kako to izgleda - ističe predsednik.

Nečemo da upadamo na fakultete, šta god oni radili, nećem oda pipnemo nikog.

O napadu Dragana Đilasa na mlade Srpske napredne stranke predsednik je rekao:

- Slušao sam Luku danas.

- Najveća krivica je na onome ko je zazivao i pokazivao mržnju, želju za sukobom ,nasrtao na mlade ljude, ubedljivo najveća. Ima krivice i na drugoj strani, zato nisam žurio pred rudu. Mene društvene mreže ne zovu da reagujem na sve što nekome padne na pamet.

- Trudim se da budem pravičan i odgovaran.

- Na moje radno mesto neko je došao, probio restriktivni protstor, pozvao na nezakoniti skup, okružili Predsedništvo uz sve mnere ugrožavanja bezbednosti i ustavom zagarntovane slobode kretanja, to je mnogo teže delo nego inače. Kakva je bila moja reakcija? Da ih vređam ,da se tučem, da izvučem Kobre da ih razbacamo? Nikome nije palo na pamet, pokazao sam poštovanje prema njima, ispunio zahteve. A onda su sa protivzakonitog skupa, gde nijednom uvredom nisam odgovorio, a onda su posle rekli nismo tebe ništa pitali. Što ste došli onda kod mene? Što ste došli da zviždite? Što ne zviždite tužiocima, oni su morali da vam daju papire - ističe predsednik.

- Problem je sinoć u tome da neki ljudi imaju pravo da misle da hoće da rade šta hoće i provode nasilje bez ikakve odgovornosti. Problem sa druge strane je bio taj što je Luka hteo oda zaštiti klince, reč je o divnom momku. Nije hteo da ih bije, reč je o momku koji je fin, vaspitan, divan, koji ima bokserske veštine i to bi on rešio za tri sekunde. Nego nije hteo da to rešava na taj način. Sam oje hte oda zaštiti svoje klince iz odbora.

-To im zameram , šta imate da lepite plakate na te lepe zgrade, da ih ružite? Kad vidiš da neko traži sukob, kao Đilas sinoć, slobodno se skloni. Sve je bil orežirano i pripremljeno, hteo je da rastera naprednjake. Luka je to morao da uradi, ne ti momci. Luki to zameram kao mom drugu i bratu, on je morao da se povuče i pobegne, pokaži narodu da je on budala, pomeri se. Samo ne ulazi u sukobe - ističe predsednik.

Takođe, predsednik će sutra u 11 časova predstaviti program za mlade, kao i za povratnike iz dijaspore i druge važne mere.