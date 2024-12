VUČIĆ U "ĆIRILICI": Srbiju nikome nećemo dati, sačuvaćemo je i odbraniti

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u emisiji "Ćirilica" na Hepi televiziji od 21 sat.

Vezano za tragično ubistvom đaka u Zagrebu, predsednik Vučić izjavio je saučešće porodici stradalog deteta u Hrvatskoj.

- Svim porodicama stradalih u Nemačkoj, kažu da ih je 11, a 60 povređenih, saučešće i želja za brz oporavak - rekao je Vučić.

- Nije moja intuicija takva, nisu ni podaci tajni, samo se rukovodim činjenicama. Situacija u svetu, iako sam najveći neprijatelj teorija zavera, je teška. Teško je objasniti ovo što se dogodilo u Hrvatskoj, kao što je gotovo nemoguće objasniti ono što se kod nas dogodilo u Ribnikaru - kaže Vučić.

Na pitanje kako se u Hrvatskoj nije formirao politički pokret nakon ubistva deteta, on kaže da tamo nije na delu strani faktor.

- Danas su se osim ovih užasnih događanja, dogodile su se i loše stvari - potpis ukrajinskog premijera koji je rekao da od 7 sati ujutru 1. januara više neće teći gas kroz Ukrajinu. Time su pogođene Slovačka i Austrija. Slovačka je u najtežoj situaciji. Kako ja nezvanično saznajem, u ponedeljak će Fico ići kod Putina kao lider zemlje EU, što će ne moram da kažem kakvu reakciju imati kod drugih lidera, i time se stvari dodatno komplikuju.

O stanju na istoku Evrope i ratu u Ukrajini

- Putin je danas rekao da je de fakto posle žestokog udara Ukrajine na rostovski oblast, najpreciznijim m koji su dobili od Amerikanaca i Engleza, de fakto u ratu. Rusija kada kaže da se NATO sprema za rat daje tačnu informaciju, kada NATO kaže da se Rusija sprema za sukob sa NATO ne sumnjam da je to tačno. Šta će biti, ja ne verujem u brzo primirje. I Putin i Rusija su izgubili mnogo ljudi da bi pristali tek tako na zamrzavanje stanja, Ukrajina je izgubila mnogo ljudi da bi tek tako pristala na lak gubitak deo teritorije - kaže Vučić.

On dodaje da je imao nadu zbog dolaska Trampa na vlast ali da mu je ta nada sve manja.

- Mi ne kasnimo ni dan, sve obaveze isplaćujemo. Najbolje je kada nemate dugove i ni od koga ne zavisite. Plašim se samo da svet ide u gorem smeru. Na sednici Vlade sam govorio i o bruto domaćem proizvodu da bi i dalje bili najbrže rastuća ekonomija. Ali neke stvari nikada do kraja ne možete da predvidite.

- Mene su kineski prijatelji obavestili o organizovanju obojene revolucije u Srbiji, precizno mi rekli kako je kod njih bilo. Srbija je vrlo uspešna zemlja, druga najbrže rastuća ekonomija, prva je Malta, veoma mala zemlja, pa ne mogu brojevi ni da se sagledavaju na taj način. Približavamo se onima što su bili ispred nas. Sad ću vam reći nekoliko trikova kojima se služe razni. Postoje i grupe za pritisak, ali nigde u njihovim zemljama. Znate li gde negde predsednika zemlje svakoga dana nazivaju kretenom, Hitlerom, nepomenikom, ludakom, ubicom.

- Imam i saznanja, i uvek imam i protiv otrov za to što neko organizuje. Rećiću vam kako sam već upozorio predsednika Vučevića, predsednika moje stranke šta mu se sprema za 2026, ili početak 2027. ne bi li srušili SNS. Kada to znate dve godine unapred onda imate dovoljno vremena da se pripremite iako je to teško iako je to dubinski napad na samostalnost jedne zemlje.

O specijalnom ratu protiv Srbije

- Kada vodite specijalni rat protiv jedne zemlje, imate čoveka koji je i gromobran i kišobran, onda radite tri stvari: prva je kriminalizacija moje porodice, govorili su da mi otac nije otac. Ne zaboravite da sam ubio Olivera Ivanovića, takođe i Cvijana. Još sam ja tu neke ubio, samo nisam bio sasvim siguran da jesam. Ne zaboravite da sam tri godine bio najveći narko diler i proizvođač droge u Jovanjici. Jedno veče su rekli to nema veze sa mnom, a onda od‌jednom više nema ni izvini. To nije lako izdržati. I moje trajanje ima i fizički i svaki drugi kraj. Nije pitanje da li je meni svega dosta, pitanje je možete li vi ili ne možete. Ne zaboravite da ćemo sledeće godine imati prosečnu platu više od 1000 evra. Imate u Beogradu tri opštine sa prosečnom platom od 3 stotine evra - ističe predsednik.

Vezano za podnošenje ostavke predsednik je rekao:

- Što se tiče mog odlaska otići ću kada budem sam procenio da li će to biti za mesec, dva tri ili godinu - biće moj izbor, ali ne u trenutku kada je zemlja pritisnuta na ovakav način. I ne zbog toga što sam se bilo koga uplašio i ne zbog toga što ću narod ili zemlju ostaviti na cedilu. I nemam gde da odem, za razliku od njih koji su zemlju uništili - jasan je predsednik.

O studentskim blokadama

- Imate li studente koje su iz najbolje namere krenuli u to, nemam nikakve sumnje. Kada sam držao konferenciju za medije 400 studenata je bilo i ovih starijih. Izašao sam na terasu, ja im mahnem, to su građani, mladi ljudi za koje moram da se borim, šta god mi rekli. Onda čudno je osim tih stranačkih aktivista, ovi ostali su se našli u čudu i ćutali su, a onda se to promenilo kada su došli glavni organizatori. Zahtevi su postavljeni, zahtevi su ispunjeni. Ne znaju ni oni. To je sad pitanje "neću ja prvi da se sklonim, sad je revolucija u toku, uskoro revolucija mneće biti u toku, ali ko će koga kako da okrivi, kada bude priče o januarskom roku, ispitima" - kaže predsednik o studentskim blokadama.

- Nisu to ta deca kriva. Žao mi je što su neki dekani zloupotrebljavali svoju poziciju, stidim se ponašanja nekih od njih. Neki profesori jure devojčice po toaletima i zaključavaju, odrđeene prijave postoje. Ne možete ići sa imenima i prezimenima, ali to je bruka kako to izgleda - ističe predsednik.

Nečemo da upadamo na fakultete, šta god oni radili, nećem oda pipnemo nikog.

O napadu Dragana Đilasa na mlade Srpske napredne stranke predsednik je rekao:

- Slušao sam Luku danas. Najveća krivica je na onome ko je zazivao i pokazivao mržnju, želju za sukobom ,nasrtao na mlade ljude, ubedljivo najveća. Ima krivice i na drugoj strani, zato nisam žurio pred rudu. Mene društvene mreže ne zovu da reagujem na sve što nekome padne na pamet.

- Trudim se da budem pravičan i odgovaran.

- Na moje radno mesto neko je došao, probio restriktivni protstor, pozvao na nezakoniti skup, okružili Predsedništvo uz sve mnere ugrožavanja bezbednosti i ustavom zagarntovane slobode kretanja, to je mnogo teže delo nego inače. Kakva je bila moja reakcija? Da ih vređam ,da se tučem, da izvučem Kobre da ih razbacamo? Nikome nije palo na pamet, pokazao sam poštovanje prema njima, ispunio zahteve. A onda su sa protivzakonitog skupa, gde nijednom uvredom nisam odgovorio, a onda su posle rekli nismo tebe ništa pitali. Što ste došli onda kod mene? Što ste došli da zviždite? Što ne zviždite tužiocima, oni su morali da vam daju papire - ističe predsednik.

- Problem je sinoć u tome da neki ljudi imaju pravo da misle da hoće da rade šta hoće i provode nasilje bez ikakve odgovornosti. Problem sa druge strane je bio taj što je Luka hteo oda zaštiti klince, reč je o divnom momku. Nije hteo da ih bije, reč je o momku koji je fin, vaspitan, divan, koji ima bokserske veštine i to bi on rešio za tri sekunde. Nego nije hteo da to rešava na taj način. Sam oje hte oda zaštiti svoje klince iz odbora.

-To im zameram , šta imate da lepite plakate na te lepe zgrade, da ih ružite? Kad vidiš da neko traži sukob, kao Đilas sinoć, slobodno se skloni. Sve je bil orežirano i pripremljeno, hteo je da rastera naprednjake. Luka je to morao da uradi, ne ti momci. Luki to zameram kao mom drugu i bratu, on je morao da se povuče i pobegne, pokaži narodu da je on budala, pomeri se. Samo ne ulazi u sukobe - ističe predsednik.

U vezi sa promenom američke administracije, Vučić kaže da očekuje mnogo toga, ali u jednom drugom smislu.

- Ja sam govorio da očekujem da će Tramp ići snažno protiv EU, i njegova poruka je da imaju veliki spoljnotrgovinski deficit ka Evropi, da ih vojno štite, izdržavaju, podržavaju, štite, to mora da se promeni, ili ulažite u NATO, ili idu tarife i to je to- kazao je Vučić.

- I danas je Tramp ponovio baš ovo što sam rekao da će da se desi. Ja mnogo očekujem, i ne krijem da se tome radujem, mislim da i Ilon Mask tu puno rizikuje, to je program gde će oni da smanje davanja za različite NVO, kojima se upravlja krizama u svetu, ruše vlade po svetu, formalno služe za uvećavanje kapaciteta vladavine prava i sve drugo. Imaju i dobrih strana, ako tu budu skresali u značajnoj meri budžete, Mask, Tramp, Ramasvami će ući u istoriju kao spasioci sveta- kaže Vučić.

Predsednik o stanju stvari u svetu

- Nervoza je u celom svetu, ne samo kod nas, u Crnoj Gori, Albaniji, evo pogledajte za koliko dana je pala Nemačka vlada, pa događanja sa Asadom. To je sada svuda tako. Da nisam izgradio gasovod, mi danas ne bi imali gasa. Nema više gasa iz Ukrajine. A bilo je ludi Vučić. Putevi, pruge, prekosutra otvaram auto-put. Novih 30 km do Vrnjačke Banje. Baš me briga, ja sam taj majčin sin od moje majke Angeline, pa sam se evo usudio. I sve ću to da uradim zato što sam uveren u ispravnost politike koju vodim - istakao je predsednik.

O paraleli tragedija u svetu sa tragedijom u Novom Sadu

- Neće više niko ništa da potpisuje. 58 ih je poginulo u Grčkoj na železničkoj stanici, izginula deca, studenti. Jel neko rekao da je Kirjakos ubica? Jel neko rekao Grčka mora da stane, pa nije. Niko ni večeras nije rekao Hvratska mora da stane. Vi zaboravljate spoljni uticaj, hiljadu puta to govorim, nemojte da zaboravite. Ničega ne bi bilo da nema grupa za pritisak, zbog suštinske politike Srbije. Biće stotine nesreća, 11 ljudi je poginulo u Nemačkoj. Da li su mogli to da obezbede, verotvatno. Sad je kao neko kriv, nije niko kriv. Kako da se odbraniš od terorsite, koji je hteo dau bije ljude? Ušao psihopata 100 na sat.

- Strane interese razumem, ali ovi domaći, oni su opljačkali zemlju, sada vide da smo napravili uspešnu zemlju, da ima mnogo novca da opljačkaju, bore se za blagajnu koja je puna.

O borbi protiv Srbije

- Sve i da dođu na vlast, a mislim da neće i boriću se da ne dođu jer bi uništili zemlju. A kako mislite da vladate? Tako što će doći da vam blokiraju puteve i pruge, kako ćete ih skloniti kad ste vi to uveli kao princip rada? Tajna ekonomskog uspeha je u stabilnosti - kaže predsednik,

- Pogledajte kako sve funkcioniše. Uništili su i dokaze kod kanala Ibar-Lepenac. Kontaminirali su lice mesta i nije mogao da se obavi uređaj, pre nego što su došli. Znali su da mora da se uništi srpski put ka Evropi i da se uđe u sukob sa NATO. Sećate se reakcije Rota, Šidera- ističe predsednik.

O stanju u poljoprivredi

- Pošteni poljoprivrednici znaju sve. Ministarstvo poljoprivrede je imalo gotovo 4 puta manji budžet u milionima evra 361 milion evra danas realnih milijardu i 300 miliona. Bez refakcije za gorivo milijardu milijardu 184 miliona evra. Moj drug Kokanović sve priznao i rekao ''nama je dobro'' od 2015, 2016 godine to kad je Vučić preuzeo- istakao je predsednik.

O spoljnim namerama delovanja na unutrašnje opozicione političke aktere u borbi protiv Srbije

- Pod jedan, to je širokopojasna priprema za npad rušenje jedne političke stranke koja je donela ozbiljnost, uz sve moguće probleme. Namera je široko spoljna i unutrašnja akcija sa pripremom dovoljno municije, oruđa i oružja za te političke opcije i promena kursa Srbije. Da Srbija ne sme da bude slobodna, samostalna, već poslušna, jadna baš kakva je bila između 2000. i 2012. godine. Dakle, najpre ićićete i videćete da sve to ima svoj zajednički imenitelj. Napraviće jednu intelektualnu formu kako bi pametni ljudi trebalo da upravljaju Srbijom, iako ih tu baš i nema, tipa Proglasa, apsolutno finansiranog spolja. Uplatiće jednoj novinarki 4 miliona evra a ona će da im prebaci, kao i jednog glumca kojem će dati veće svote novca, sve spolja finaisirano. Dakle, proglas plus deo nevladinog sektora plus delovi srpske akademije izrazito antisrpske orijentacije -kaže Vučić.

Podsetio je da je Majić oslobodio gnjilansku grupu koja je ubijala trudnice i srpsku decu.

- Sve izraziti antisrpski kadrovi, od Majića do Bjelogrlića. Imaće direktnu spopljnu podršku. Drugo, desetine lokalnih pokreta finansiranih spolja, ovde uglavnom američka priča, da bi se to pravilo po celoj Srbiji. Naravno na drugi način ali ima imenitelj kao i ovi prvi. Treće je Đilas plus Manojlović, Jovanović. Pod pet SNS minus, izvući će nekog iz SNS, mislili su da će to biti Zorana, ali je reagovala glupo i negde je razumela i shvatila i nisu uspeli u toj nameri, ali će nekoga naći. SPS potpuna pasivizacija sa pripremom terena da idu u koaliciju. Dakle, pomenuta je ostavka Ivice Dačića pa je zaboravljena. Neki će da nose pare pojedinim političarima da im ne spomilju neke žurke. Sedam to će biti privrednici, uključeni iz dva razloga. Jedan je zbog para, a da bi se predstavilo da nema ekonomskog napretka. Osam, mladi koji će da budu posebno organizovani samo da bi mogli da govore kako nema perspektive i budućnosti. U međuvremenu grupe za pritisak će da postavljaju uslove koje ne postavljaju nigde drugo. Ovo sve ima jedan zajednički imenitelja a to je strana podrška na ovaj ili onaj način i nikada nemojte da izgubite ovo iz vide. I takođe iskoristiće takozvane ruske stranke kao korisne idijote, Nestorovića i ostale kako bi uzeli određan proces glasova.

O mešanju stranih interesa u našoj zemlji predsednik kaže:

- Zaprepastilo me je to, sad ću ljudima po prvi put ovo da ispričam, to je bio dan kada je bio onaj najveći protest u Novom Sadu. Te večeri ili sutradan se čujem sa jednim od najvažnijih ambasadora u ovoj zemlji. I shvatim da i kada mi je saučešće izjavljivao ga to nije interesovalo, već ga je interesovalo da li to može da se iskoristi u kapacitetu u rušenju naše vlasti i smanjivaeu naše popularnosti. Koliko li su se iznervirali mesec dana kasnije kada su videli da su promene minimalne i to u njihovu štetu. Sedim, sam i pitam se da li je moguće da to i ne kriju. I nije reč o Hilu samo da znate, a ni blizu Hila.

O saradnicima predsednik kaže

- Strah ljudima neretko kalja obraz. Ovi najbliži (saradnici) znaju da se ja ne predajem... Moji saborci, drugari, od Miloše, do Luke, Darka, Ane, Siniše, svi ti ljudi znaju, Irene, svi oni znaju kako stavri stvarno stoje.

O opoziciji

- Nažalost time su ismejali ceo politički život u Srbiji. Nekada je bila čast pobediti Dragoljuba Mićunovića, Boru Pekića, takmičiti se sa njima u idejama i Đinđića ako hoćete iako nisam uvek saglasn sa onim što je radio. I da vam posle svih loših dođe Milivojević.

O radnoj nedelji

-Zato imamo najbrži rast, ne pada mi napamet da gajim kulturu nerada- rekao je Vučić.

- Mene napala ova Đilasova nastavnica, sramota me je što je nastavnica, što treba da bude ministar prosvete po nalogu Nataše Kadić. Dakle, ona kaže Vučić bi da nam deca rade sa 15 godina- pa da, od Šimona Pereza sam naučio... u Evropi zdravu ekonomiju će da imaju samo oni koji imaju dualo obrazovanje.

O protestima u vreme virusa Korona predsednik je rekao:

- Mnogo nam je života Korona odnela, za koju su budale govorile da ne postoji. Nama su najagresivnije demonstracije održana za vreme Kovida.

- To je bio jedan od najluđih i najglupljih protesta- rekao je Vučić.

O gradaciji protesta u Srbiji, predsednik kaže:

- Suština je u nečemu drugom, hoćete li i možete li da razumete ko to organizuje.

- Hoću da se zahvalim ljudima u Srbiji, svima vama dragi građani.

- Moramo da čuvamo i našu decu, naše studente, moramo d ačuvamo i sve druge naše ljude koji drugačije misle...

-Hoću da čestitam penzionirama za deset dana dobićete prve uvećane penzije od 11 osto.

- Sa vama imamo ogromnu snagu i znamo da je imamo i ne moramo da je potvrćujemo svakog dana.

- Srbiju nikome nećemo dati, sačuvaćemo je i odbraniti.

Takođe, predsednik će sutra u 11 časova predstaviti program za mlade, kao i za povratnike iz dijaspore i druge važne mere.