"MOMAK KOJEG SU BRUTALNO TUKLI IMA NEPUNIH 20 GODINA" Luka Petrović: Kakvu poruku šalje Dragan Đilas?

LUKA PETROVIĆ, član Predsedništva Srpske napredne stranke, izneo je uznemirujuće detalje napada i saopštio da je jedan od aktivista SNS-a završio u Urgentnom centru.

Foto: Printskrin Tanjug

- Momak koji ima nepunih 20 godina Luka Drašković je sada u ovom mometnu u Urgentnom, i dijagnostikovan mu je potres mozga - istakao je Luka Petrović.

- To su deca, to su od 18 do 20 godina, kakvu poruku šalje taj Dragan Đilas kao najveća baraba da izađe u pola jedan ujutru, sa svojim batinašem - rekao je Petrović.

Podsetimo, Luka Petrović obratio se medijima nakon stravičnog napada.

BONUS VIDEO:

Đilasove crne trojke krenule da biju narod koji neće da trpi njihov teror