ANA BRNABIĆ: Opozicija je danas posebno nervozna - Đilas bi da hapsi, Bakić da juri, Milivojević da strelja, Marinika lobira po vrtićima

DELUJE da je danas opozicija posebno nervozna i nezadovoljna, tvrdi predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

- Ljute se na nas (što je uobičajeno), ljute se na sebe, svađaju se međusobno. Ne znam čemu nervoza? Država je pokazala da poštuje i poštovaće autonomiju univerziteta, pokazali smo, još jednom, i da slušamo, i da čujemo, i da uvažavamo drugačija mišljenja i stavove. Pokazali smo da nam razlike ne smetaju i da su dobre za svako demokratsko društvo. Uzevši sve to u obzir, jedini zaključak je da je uzrok nervoze to što Aleksandar Vučić nastavlja da se bori za Srbiju, što ne odustaje, što ih se nije uplašio i što ne mogu da ga izbace iz takta. Opet je, na mržnju i besmisao koje šire Đilas i kompanija, odgovorio novim idejama i projektima – i za mlade, i za povratak naših ljudi iz dijaspore. Đilas bi da ga hapsi, Bakić da ga juri, Milivojević da ga strelja, Ćuta – niko nije razumeo šta bi Ćuta, Marinika lobira po vrtićima, a on im mirno odgovori, i dalje radi svoj posao. Nemaju rešenje za njega - napisala je ona na Iksu.

Deluje da je danas naša opozicija posebno nervozna i nezadovoljna. Ljute se na nas (što je uobičajeno), ljute se na sebe, svađaju se međusobno. Ne znam čemu nervoza? Država je pokazala da poštuje i poštovaće autonomiju univerziteta, pokazali smo, još jednom, i da slušamo, i da… — Ana Brnabic (@anabrnabic) December 19, 2024