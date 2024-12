"TEBI KOSU, TATI GLAVU" Prof. dr Milovan Bojić u "Hit tvitu" kako su šišali njegovu ćerku

PROF. dr Milovan Bojić govorio je u "Hit tvitu" kako su mu dosmanlije ošišale osmogodišnju ćerku.

Tašta je povela dete da se odigra do Tašmajdanskog parka.

- Dete koje ima kosu do ramena, sa ukrasima u kosu, kako je ona nju pazila, čuvala i negovala... Otišla je samo prekoputa do prodavnice i kada se vratila našla onda je potpuno ošišanu. Druga deca okolo, a očito su imali svoje pomagače sa klupe iza, pribili su je uz drvo, ošišali joj kosu do glave, a neko sa ove druge klupe okolo je rekao:,,Tebi kosu, tati glavu"... Nije problem tata... Tata je tata i on treba da izdrži sve, ali da vam neko anđela, dete od osam godina pribije uz drvo, ošiša do glave i da se suočite sa tim i da se suočavate sa tim ceo život... Onda ide noć, noć pakla i sve druge paklene noći... Kako će ta kosa porasti... Onda idu ti trzaji, to nervno rastrojstvo, nicanje sede kose, hormonski dizbalansi kod deteta... - opisao je dr Bojić.

Kazao je da se gadi teoretičara koji pričaju kako se nadaju istom ishodu i kako je sa njima sve bilo apsolutno normalno.

- Osim tadašnjeg opozicionog poslanika Aleksandra Vučića, gotovo da niko nije dizao glavu. To je bilo sve tako pripremljeno. Kako taj jedan porodični atak, jedan krvavi zločin dobija svoje nastavke i nećete verovati, kako se ta psihopatologija te rulje, razularene mase, bande nastavlja i posle toga. To isto dete je dobilo u tašni novine da je "Bojić ubio tog i tog doktora", "Bojić ukrao to i to" i tako dalje... Onda mi je drugo dete iz drugog braka ide u Švajcarsku na operaciju, a onda ta ista vlast odavde uzme i blokira mi sredstva. Ona uđe u anesteziju i ne može da bude operisana. Možete misliti tu kontinuitet zločina - rekao je dr Bojić.

Kaže da je 15 godina prošao sve dosmalnijske sudove, a nije kažnjen ni za saobraćajni prekršaj.

- Niti je moje dete išta dugovalo, niti njegov otac, niti njegova majka... Ona je samo dugovala zato što je bila moje dete i što je neko svojom krivom psihopatologijom i zločinačkom krvlju želeo da nanese zlo i uništi jedan život - rekao je dr Bojić.