DOBRE VESTI DO KRAJA GODINE: Vučić - Verujem da ćemo otvoriti Moravski koridor do Vrnjačke Banje, prugu do Ekspa i granice,

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić poručio je na Informer TV da do kraja godine očekuje dobre vesti.

G.Šljivić

- Verujem da ćemo Moravski koridor do Vrnjačke Banje i Šabac-Loznica da otvorimo. Imaćemo još vesti i oko ovih programa za mlade. Smanjujemo i liste čekanja. Biće još dobrih vesti - naveo je Vučić.

- Moramo da imamo prugu, mora da se nastavi život ma koliko je teško. Kao što krivi moraju da budu kažnjeni. Svakako ću doći i da otvorim prugu. Mislim da je realno februar ili mart. Sad smo izdali kompletan inspekcijski nadzor za sve stanice. Sada niko ništa neće da potpiše - dodao je on odgovarajući na pitanje o otvaranju brze pruge do Subotice.

Dodaje da ne može da se desi ništa da Ekspo kasni.

- 1. decembra 2026. ja predajem zastavu i ključ. Oni dolaze i uzimaju i proveravaju šta smo mi uradili i možemo li da održimo Ekspo. Mi ćemo da izgradimo i prugu od aerodroma do Ekspa, i od Aerodroma do centra Beograda. Ova pruga mora bude gotova do kraja naredne godine - dodaje on.