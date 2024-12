KUHARICU U ĐUBRE SRBIJA ĆE POBEDITI Brnabić: Diktatura samozvane "elite" nikada mi nije bila bliska

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je povodom napisa antisrpskog medija Nova S o tome kako je Tviter proglasio njene tvrdnje netačnim

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

- I, na kraju, sve se svede na ovo - istina je irelevantna, važno je šta kaže tviter. Tviter svaku istinu može pretvoriti u laž. E, vidite - to je hibridni rat. Knjiški, po svim priručnicima obojenih revolucija. Stotine anonimnih naloga, hiljade lažnih profila.... svi oni kažu da je istina, u stvari, laž, potpomognuti medijskom mašinerijom koja radi u interesu vlasnika - i sve postaje magla. Istina postaje laž, a laž istina. IPAK, u slučaju blokada fakulteta po receptu "Blokadne kuharice" problem je to što je zahteva bilo samo četiri (4), a ne 444, tako da svako pri zdravoj pameti može lako da proveri da li su ispunjeni ili nisu. Ova 4 zahteva su SVI ispunjeni. Lako proverljivo. Lično sam ponosna što sam deo tima predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je, ponovo, pokazao da ume i da sluša i da čuje. Što se tiče daljih eventualnih pokušaja destabilizacije Srbije, pod plaštom "nisu nam ispunjena 4 zahteva" i "ispunio ih je predsednik, a nije trebao on", biću jednako ponosna što ću se suprotstaviti tome svakim atomom svoje snage. Koliko god mogu, staću u zaštitu vladavine prava, institucija i volje većinske Srbije, kakva god ona bila. Diktatura samozvane "elite", nikada mi nije bila bliska. Kiharicu u đubre, Srbija će pobediti - napisala je Brnabić.

