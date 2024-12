SKANDAL! Voditeljka N1 gleda na stradale u Novom Sadu kao na procenat koji će biti oduzet Vučiću i pridodat opoziciji! (VIDEO)

DANICA Vučenić - voditeljka N1, na sjajan način dokazuje da su potpuno tačne tvrdnje da opozicija i njihovi mediji lešinare na tragedijama ne bi li na mrtvim ljudima osvojili koji glas više.

Foto: Detektor laži/printskrin

- Pada mi na pamet nešto što je Filip Švarm juče rekao. On je rekao, poredeći proteste i pobune građana od "Srbije protiv nasilja" - preko litijuma, do krize posle izbora, do današnje krize, rekao je: 'litijum je ušao u SNS-ovo biračko telo, to je razlika, i ova kriza se naslonila na taj trend'. Da li se slažete, da li je smrt 15 ljudi ušla u biračko telo SNS-a?

