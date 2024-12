KURTI KORISTI I HIBRIDNE NAPADE DA DOVRŠI OKUPACIJU SEVERA: Drecun za "Novosti" o brutalnoj kampanji laži Prištine

Predsednik skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun kaže za "Novosti" da ponašanje zvaničnika iz Prištine posle ekplozije na kanalu Ibar-Lepenac u opštini Zubin Potok, ukazuje na to da se najverovatnije radi o "operaciji pod lažnom zastavom".

Milovan Drecun, Foto Tanjug

- To spada u domen hibridnog delovanja - neko je dobro isplanirao, pripremio, organizovao i sproveo akciju miniranja kanala, da bi odmah u Prištini, ali i u nekim zapadnim državama, za to bila optužena Srbija. Čak i ako bi se pokazalo da Aljbin Kurti nije organizator incidenta, on je odmah iskoristio taj događaj za brutalnu kampanju laži protiv Beograda, uvezujući to sa navodnom nekakvom zajedničkom hibridnom pretnjom Beograda i Moskve - objašnjava Drecun.

Dodaje da Kurti ima dva cilja.

- Prvi je politički, želi da iskoristi ovu situaciju da ojača svoju poziciju u albanskom biračkom telu pred izbore, koji se na KiM održavaju u februaru, predstavljajući se kao odsudni branilac tzv. Kosova od nekakvih agresivnih planova Beograda. Drugi je da dovrši fizičku okupaciju severa KiM, preko prisustva tzv. kosovske policije, specijalnih parapolicijskih jedinica, obaveštajnog sektora, i konačno, instaliranjem tzv. vojske Kosova - navodi naš sagovornik.

Zato, ističe, Kurti pokušava da dobije odobrenje od Kfora da na severu instalira pripadnike tzv. KBS, pod izgovorom da Beograd izvodi nekakve terorističke akcije, organizuje navodne terorističke grupe, ubacuje naoružanje i "destabilizuje Kosovo", pa su mu potrebni jači kapaciteti od ovih kojima raspolaže u okviru policije.

- To je naročito koristio posle Banjske, kontinuirano je govorio da postoje terorističke grupacije, čak su nepostojeću "Severnu brigadu" proglasili terorističkom grupom, Civilnu zaštitu, koja je takođe rasformirana. On je gradio taj narativ da mu, eto, preti ne znam kakva opasnost od strane Beograda i zato bi bilo potrebno da mu se u jednom trenutku dozvoli da uđe sa vojskom na sever - ukazuje Drecun.

Podseća da je Kurti uspostavio administrativnu kontrolu nad severom tako što je instalirao nelegalno izabranu vlast u četiri srpske opštine i pokušava u potpunosti da onemogući rad svih srpskih institucija.

- On sad želi da sa svojom vojskom uđe na sever. Plan mu je i da uskoro zatraži da se uvedu zajedničke patrole tzv. KBS i Kfor uz administrativnu liniju.

To što je Kurti odmah izašao sa tezom da je eksploziv koji je korišćen u napadu na kanal iz magacina srpske vojske i da se on ne može naći na crnom tržištu, Milovan Drecun vidi kao veliki nonsens:

- Imajući u vidu da je u bivšoj Jugoslaviji na više mesta postojala proizvodnja eksploziva i šta se sve dešavalo u ratovovima 90-tih, potpuno je lako utvrditi da postoje velike količine koje su izašle iz magacina u Hrvatskoj, BiH, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji kada je došlo do rasturanja nekadašnje države. I taj eksploziv i naoružanje i te kako se nalazi na crnom tržištu i tim eksplozivom mogu da manipulišu i neke obaveštajne službe.