NIKAD IM NEĆU ZABORAVITI ŠTO MI DIRAJU SINA Premijer Vučević poslao jasnu poruku opoziciji: Doveli ste do podele među decom

PREMIJER Srbije Miloš Vučević osvrnuo se na politički protest ispred novosadske gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" i naglasio za Informer televiziju da se opet vrši politički pritisak.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Predsednik Vlade istakao je da nije mogao da zamislim da će do političke zloupotrebe dece doći, ali da je bio svedok, jer su njegovog mlađeg sina dirali.

- Danas ste videli da neko organizuje političke proteste ispred jedne gimnazije. To nikada nije bilo. Mogu da pričaju bajke da su to bili bivši đaci, možda i neki jesu, ali vam dolaze uvek isti ljudi, politički aktivisti. Moje ključno pitanje - jeste li vi izveli decu na politički skup? Pustite da li vi nekom predajete ili ne, da li ste bili profesor na ovoj godini, a ovaj đak ide u drugu godinu. Sve to po stranu, samo nam recite na kakav ste to događaj izveli maloletnu decu? A izveli ste, jer ste rekli: „Deco, idemo napolje!“ Izveli ste ih na događaj koji ima političke zahteve, a to su smena predsednika države, predsednika Vlade i gradonačelnika Novog Sada. Zato to i organizujete. Nikada u našoj istoriji nismo imali da neko ćuti 15 minuta. Imamo minut ćutanja i niko ne organizuje svake nedelje 15-minutno ćutanje. A zašto to radite? Da biste pravili pritisak, stao je saobraćaj, izlaze ljudi sa posla, paralisana je država da bi došlo do političke promene.

Vučević tvrdi da je kardinalna greška što su zloupotrebili decu i ne mogu da izađu iz toga.

- Vi ste decu izveli na skup sa političkim zahtevima bez saglasnosti roditelja. Vi ga niste odveli da zapali sveću u crkvi, da istavi cvet na mestu nesreće. I ko to organizuje? Poslanici, odbornici, ljudi koji su politički aktivisti. Oni prave miting ispred škole dok je dečak od 16 godina na nastavi. Pa nije vas sramota. Delite đake ko je za koga. Doveli ste podelu među decom. To nikad nije bilo. Je l' ste čuli da smo mi nekad dirali nečiju decu? Želim im da im deca budu što uspešnija. Mog sina diraju, kakav to ambijent pravite dečaku od 16 godina koji ništa nije uradio? Samo zato što ne volite njegovog tatu i prijatelja njegovog tate. Vi ste upropastili dostojanstvo škole. Šta je cilj toga što ste organizovali da treba da učestvuju deca? Da li to gde ste izveli decu ima političke zahteve? A oni su bedne kukavice jer diraju decu, to im nikada neću zaboraviti što mi diraju sina. Takve kukavice nije imala srpska istorija. Ničiju decu nikada ne bih dirao, a oni prave miting pred gimnazijom. Ja se sam nadam da im ovakve stvari građani nikad neće zaboraviti. I poziv na građanski rat, hapšenja i napade na decu. A vi pričate o empatiji, sram vas bilo. Skandal nad skandalima šta rade - zaključio je predsednik Vlade Srbije.