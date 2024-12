LEPE VESTI ZA PENZIONERE: Vučić saopštio važnu informaciju - evo kad stižu uvećane penzije

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić objavio je lepe vesti za penzionere.

N. Skenderija

- Želim da čestitam penzionerima, od danas imaju uvećane penzije uprkos mnogima koji su trudili da do toga ne dođe, za 10,9 odsto. I jednu važnu ves imam za njih. Ja sam rekao da ćemo gledati da ih obradujemo za praznike, pošto penzija stiže obično 10, pa 11. mogu da uzmu, psebno oni koji dobijaju na kuću... Gledaćemo da do Badnjeg dana, da do 6. da sve završimo, od 3. do 6. da svi penzioneri svoje uvećanje penzije dobiju do 6. januara - rekao je Vučić i dodao:

- Promenili smo zakon, i svako sledeće povećanje penzija neće se odnositi na januar, već na 1. decembar. I uvek će imati mesec dana ranije povećanje u odnosu na radnike u javnom sektoru