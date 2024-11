"I SPONZORI OPOZICIJE ZNAJU DA JE VUČIĆ JAK": Dodik za "Novosti" o pokušajima destabilizacije Srbije

PREDSEDNIK Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da opozicija u Srbiji zloupotrebljava tragediju u Novom Sadu, vršeći politički pritisak i optužujući za to predsednika Srbije Aleksandra Vučića jer je, kako je istakao, najjači i ima najveću podršku naroda.

FOTO: Tanjug

Dodik je rekao da je Srbija, kao i Republika Srpska, uvek bila izložena pokušajima spoljnog uticaja onih koji žele da svaki događaj unutrašnje politike iskoriste za destabilizaciju zemlje.

- Međutim, predsednik Aleksandar Vučić je isuviše jak političar za njih i njihove podzemne i prizemne aktivnosti - rekao je Dodik.

On je naveo da je "opozicija u Srbiji ljuta na svoje sponzore, jer im više ne pružaju pomoć" jer su, kako je naveo, ti pokrovitelji daleko racionalniji od opozicije, kao i to da znaju da Vučić ima stabilnu podršku naroda.

- Svesni su da bi bilo iluzorno da se oni sad eksponiraju. Zato idu podmuklim šemama, spekulacijama, kanalima i onda motivišu i usmeravaju ove, pa da vide šta će da rade. Ako 'nastrada' opozicija, onda nema stranog uticaja. Ako, slučajno, ne daj bože, počne da se omasovljava, onda su tu stranci - rekao je Dodik.

Govoreći o tragediji u Novom Sadu, Dodik je rekao da nas je ona sve potresla, kao i da je u nekoliko susreta sa Vučićem nakon nesreće video koliko je skrhan i koliko ga boli smrt svih stradalih.

- Očigledno je da ta zloupotreba tragedije u političke svrhe, za koju opozicija optužuje Vučića, jer je najjači, prikazuje pravo lice tih ljudi koji zbog toga i ne uspevaju u politici. Potpuno je neprimereno držati se te priče i politički kalkulisati na toj tragediji - istakao je Dodik.

Predsednik Republike Srpske je rekao da su scene sa ulica Novog Sada, Beograda i iz Narodne skupštine deo planiranog haosa i onoga što "čitamo u knjigama o destabilizacijama u žutim i crvenim revolucijama u kojima se traži inicijalna kapisla kako bi se na ulice izveo veliki broj ljudi", rekao je on.

Dodik je dodao da je slična situacija viđena i u Republici Srpskoj, kada je, kako je naveo, pokret "Pravda za Davida" pokušao da vlast prikaže odgovornom za nesrećnu smrt dečaka.

- To je potpuno iracionalno. To boli. Opozicija nije sporna ako je kreativna, a ovo nije nikakva kreacija. Nije teško praviti haos ako stavite masku na lice, kapuljaču na glavu, šetate ulicom i blokirate saobraćaj. Nisu potrebne posebne političke vijuge za to. Oni treba da izađu na politički teren i pokažu svoje sposobnosti, da kažu treba li auto-put da ima četiri ili sedam traka, da ponude viziju kako će da modernizuju Srbiju za nekoliko godina, kao što je Vučić to uradio - rekao je Dodik.

Predsednik Republike Srpske je naglasio da je Srbija stabilna bez obzira na sve što, kako je rekao, pokazuju brojke i podaci.

- Srbija stoji odlično i sa stanovišta rasta domaćeg proizvoda, deficita, inflacije i broja zaposlenih. I mi u Republici Srpskoj stojimo dobro, iako nemamo međunarodni kapacitet kakav ima Srbija da privučemo investitore, jer živimo u veštačkoj tvorevini kakva je Bosna i Hercegovina, koja je napravljena na silu i ne može da se konsoliduje već 30 godina - zaključio je Dodik.