BRNABIĆEVA O SNAJPERISTIMA NA KROVU: To je protokol, osim kad su ih oni sklonili da neko ubije Đinđića

PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić govorila je na konferenciji za medije o snajperistima koji su na krovu okolnih zgrada i Skupštine Srbije, a koje je pomenuo Srđan Milivojević.

FOTO TANJUG/ NEMANJA JOVANOVIĆ

- Pretpostavljam, ne znam, ali pretpostavljam i na krovovima različitih zgrada na teritoriji našeg glavnog grada, samo i isključivo, kao što je to uvek i bilo, kao što se to uvek i dešava, u svakoj zemlji, zato što nam je u poseti predsednik jedne zemlje, Ekvatorijalne Gvineje. To je bezbednosni protokol, koji je uvek važio u Republici Srbiji, osim verovatno kada su oni sklonili snajperiste da bi neko ubio njihovog predsednika Vlade, tog nisu uspeli da sačuvaju, nažalost.

- Ali, kad pričamo o odgovornosti, ni tada nikom nije palo na pamet da podnese ostavku i da priča o sopstvenoj odgovornosti zato što nisu uspeli, mogli ili želeli da sačuvaju predsednika Vlade, koji je streljan u dvorištu Vlade kada je dolazio na posao - rekla je ona i ponovila da su to „bezbednosni protokoli“.

- Da sramota bude veća, time je Milivojević počeo i završio. Toliko o njima, i nedostatku politike, plana. Jedina im je politika manipulacija - rekla je ona.