BRNABIĆ ODGOVORILA ĐILASU NA UVREDE: Da li će on odgovarati za ono što je oduzeo građanima Srbije

ANA Brnabić, predsednica Narodne skupštine Srbije odgovorila je Draganu Đilasu, bivšem lideru opozicije na uvrede koje je napisao za nju na društvenoj mreži Iks.

- Evo, da kažemo da jesam sve to što Đilas kaže o meni - najlošija osoba na svetu, neograničeno zlo, osoba ograničenih intelektualnih sposobnosti, monstrum. Znate šta nisam? Nisam uzela od ove zemlje i njenih građana 619 miliona evra, nisam oduzela deci u Beogradu njihovo odmaralište da bih zarađivala novac na tome i nisam terala sve korisnike budžeta da koriste usluge moje firme. A da li će Đilas ikada odgovarati za sve to ili ne - videćemo. To ne zavisi od mene, već od reformisanog pravosuđa. Vidim, doduše, da obećavaju da će, ukoliko se ikada vrate na vlast, te odluke zavisiti isključivo od njega. Kakvi su bili, takvi su i danas - napisala je Brnabić.

Evo, da kažemo da jesam sve to što Đilas kaže o meni - najlošija osoba na svetu, neograničeno zlo, osoba ograničenih intelektualnih sposobnosti, monstrum. Znate šta nisam? Nisam uzela od ove zemlje i njenih građana 619 miliona evra, nisam oduzela deci u Beogradu njihovo… https://t.co/wugZmRwBrb — Ana Brnabic (@anabrnabic) November 21, 2024