TUŽILAŠTVO I SUDOVI NEKA RADE SVOJ POSAO: Vučić - Nikada brže nije obavljeno veštačenje

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostujući na RTS govorio je o hapšenju osumnjičenih za tragediju u Novom Sadu.

Foto: Printskrin RTS

- Najpre, kada se dogodila tragedija ja sam rekao da očekujem političku i moralnu odgovornost pre svega, a da će institucije raditi svoj posao. To što Tužilaštvo kaže ne znači ništa dok i sudovi to ne kažu. Prvi put u istoriji više ministara je podnelo ostavku na svoje funkcije, iako ih nije lako dovesti u vezu sa onim što se desilo u Novom Sadu. To je bio dokaz napretka srpskog društva, srpske politike i stepen veće, šire odgovornosti. Nemam pravo da se mešam u rad Tužilaštva. Mogao bih da izigravam "đavoljeg advokata" i bezbroj pitanja da postavim. Ne želim to da uradim. Nadam se da će sve proći bez predstava o uznemiravanju javnosti. Tužilaštvo i sudovi neka rade svoj posao - rekao je Vučić.

U Marseju je bilo potrebno 15 godina do presude posle tragedije, u Đenovi dve godine do prvih hapšenja.

- Interesantno mi je da su ovde tako brzo završili veštačenje. Mislim da je to pitanje institucija. Da li je ovo lako ili jednostavno za mene koji sam, ako ne mogu da kažem prijatelj, onda mogu da kažem drug i neko ko poštuje i Gorana Vesića i Jelenu Tanasković i Anitu Dimovski. Anita Dimovski je jedna vredna žena, Jelena Tanasković takođe. To je moj lični odnos, ali kao predsednik Republike moram da budem odgovorniji - rekao je Vučić.

- Nadrealno brzo su završena veštačenja - dodao je.