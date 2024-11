AKCIJA ODVRAĆANJA PAŽNJE OD RASPADA SSP: Dok poslanice napuštaju Đilasovu stranku, Marinika predvodi haos u Novom Sadu

HAOS koju izvode predstavnici opozicije u Novom Sadu po nalogu Dragana Đilasa, predstava je koja ima za cilj da sakrije činjenicu da se Đilasova stranka raspada.

Foto: Printskrin

U istom trenutku dok dve poslanice iz redova Stranke slobode i pravde drže konferenciju u Parlamentu Srbije, gde obrazlažu razloge zbog kojih napuštaju Đilasovu stranku, Marinika Tepić predvodi haos u Novom Sadu.

Jasno je da je cilj predstave u Novom Sadu da se prikrije činjenice da se SSP raspada, i da poslanici napuštaju Đilasa.

Nije njih briga ni za poginule u tragičnoj nesreći u Novom Sadu, ni za građane, pa ni za privedene. Jedini cilj je da se sakrije koliko je Đilasova stranka trula iznutra i da mu se klub raspada.

A tome najbolje svedoče izjave poslanica Sonja Pernat i Irene Živković, koje su napustile poslanički klub SSP-a.

Sonja Pernat istakla je i da je SSP falsifikovao njen potpis.

- Ja ovde stojim sa svojom koleginicom Irenom Živković i nije bilo nimalo lako. Trpeli smo i pritiske, a kap koja je prelila čašu je da nas čak nisu obavestili, a imali su deponovane potpise o predlogu inicijative za izglasavanje nepoverenja Vladi. Dakle, ja sam u svakom slučaju za to, a da li sam zaslužila da iz medija saznam za to, o čemu imam apsolutno dokaze jer sam uputla mejl jer smatram da sam potpuno ignorisana i da za ovakvu jednu odluku treba da znam. Ako ćemo to da ignorišemo i da radimo iza zatvorenih vrata, kakvu poruku mi šaljemo ljudima. Vi hoćete da menjate sistem - upitala je Pernat na današnjoj konferenciji.