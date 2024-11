NA N1 VREĐAJU NAROD: Nemamo bolji, treba ih psovati kao Ješić! (VIDEO)

RADINA Vučetić, okorela opozicionarka i profesorka Filozofskog fakulteta u Beogradu...

Foto: Printskrin

- Ja se jako uzdržavam od toga da kritikujem opoziciju jer bolju nemamo kao što nemamo ni bolji narod. Iako sam istoričarka, iako bi mogla po citatima i fusnotama da citiram Gorana Ješića sa njegovom psovkom to neću raditi samo zato što će mi tabloidi izvući taj citat iz konteksta i onda ću biti univerzitetska profesorka prostakuša. Poruka Gorana Ješića ima težinu i on je sa jednom rečenicom uspeo da kaže ono što svi osećamo. Nama su potrebne takve stvari, ljudi kao Goran Ješić i stav kao što ima Goran Ješić. Takođe, mislim da mi trebamo da spremamo optužnice za ovo što nam se dešava i da će one jednog dana doći na red - rekla je Vučetić.