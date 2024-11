"SLEDEĆA GODINA JE KLJUČNA ZA ČOVEČANSTVO" Vučić iz Bakua: Mi moramo da budemo spremni (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obratio se javnosti posle govora na Samitu COP29 u Azerbejdžanu.

Predsednik je rekao da je imao brojne susrete.

On je istakao da je cena nafte posle pobede Trampa malo pala, ali da je cena gasa skočila, i dodaje da raste javni dug u celom svetu.

- Na nivou sveta će biti preko 100 odsto. U Srbiji je 46,4, ali svejedno potrebni su novi instrumenti finansiranja. Takođe, potrebne su nam nove tehnologije, ogromna ulaganja. Niko ne govori šta će biti sa strujom. Da bismo rešili sve probleme uslov broj jedan je da se prekine rat. Uslov broj dva je da vidimo kako ćemo to da finansiramo, a da ne odemo u dugove - naglasio je predsednik.

Ističe da imamo jake finansije, i da uvek imamo dovoljno "bafera".

- To je nemoguće postići na svetskom nivou, i onda vam to ništa ne znači. Plašim se da ćemo imati mnogo problema. Danas je glavna tema bilo gađanje Moskve raketama "Taurus" i Storm šedou. A onda pitanje da li će Rusi gađati američke nosače aviona. Pa kako onda da pričate o klimatskim promenama, kada svi podižemo potrošnju na vojne, odbrambene industrije i oružje - istakao je Vučić.

Svet se kreće po ivici ambisa, kazao je on, i rekao da je čuo da su severnokorejske trupe veoma dobro obučene.

- Mnogo problema - rekao je Vučić.

- Potrošnja struje je sve veća. Traže se novi načini, grade se gasne elektrane, mi o njima do pre nekoliko godina nismo ni razmišljali. Sad su za nas gasne elektrane rešnje. Potrošnja je sve veća, AI, električni automobili, oni srču struju. U našoj zemlji leti trošimo više nego zimi. Nema razlike između leta i zime. To su ključni problemi za nas. I ako uradimo ovo, to je važno za nas. A šta će biti u svetu, to više ni Sveti Petar ne zna - rekao je on.

O Donaldu Trampu

Predsednik ističe da su za Trampa govorili da je đavo i ženomrzac, a sada svi hoće najbolju saradnju sa njim.

- Od đavola postali su svi slikari i fotošoperi, pa mu crtaju anđeoska krila. Jedino ja ono što sam govorio tada, govorim i sada. Niti sam mu crtao đavolje lice, smatrao sam da je pristojan čovek. Ni sada ga ne dižem u zvezde, i dalje imam isto mišljenje o njemu. I zato me poštuju i hoće da me čuju - kazao je Vučić.

O protestima opozicije

O izjavi Đorđa Vukadinovića da je "u histeriji", Vučić ja rekao:

- Ja sam u histeriji, taman koliko je i njegovo istraživanje tačno. Neki ljudi žive u potpuno fejk svetu. Nije mi problem, uzeću ga za lajf kouča, pa da mi pomaže da prevazilazim takva stanja. Ne samo da sam miran, nego sam isuviše miran, a to pokazuje da imam neke druge strahove, koji se ne tiču naših unutrašnjih, već problema na koje ne mogu da utičem. Broj ljudi je bio manji nego što sam i očekivao. Njihovih 10.000-15.000 mačku o rep okačite. Tako im je sve fejk, kao i brojevi, i sve drugo. Litijum sada zavisi samo od toga hoćemo li mi biti zadovoljni onim što će Rio Tinto da nam pokaže kao zaštitu za naš narod. Inače, u političkom smislu, ta priča je odavno završena. Što se Novog Sada tiče ja i dalje zahtevam odgovornost, moralnu i političku. Zahtevam od Tužilaštva da što pre izađe sa činjenicama i optužnim predlogom za lica koja oni smatraju odgovornim. Što se protesta tiče, ništa neočekivano. Kada kažete da je upotrebna dozvola jedini problem, a most kojim se možete jedino pohvaliti, osam godina posle otvaranja nema upotrebnu dozvolu. To govori koliko se neobjektivni, neozbiljni i to ljudi vide. Nemojte da plašite ljude nepotrebnim stvarima.

Predsednik je kazao da moramo da se spremimo za narednu godinu.

- Mi moramo da se ponašamo ozbiljnije, 2025. godina je ključna za čovečanstvo, nijedna godina neće doneti toliko promena koliko 2025. Mi moramo da se spremimo, da budemo spremni na negativna i pozitivna iznenađenja i dobro da analiziramo šta nam je činiti u sledećem periodu - rekao je Vučić.