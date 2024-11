"POTREBNE ZNAČAJNE PROMENE" Vučić: Nije dobro kada nešto postane rutina - rekonstrukcija Vlade obuhvatiće i koalicione partnere

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić, govorio je u svom obraćanju iz Bakua i o rekonstrukciji Vlade, ističući da su po tom pitanju potrebne značajne promene.

- To je stvar premijera Miloša Vučevića, pre svega SNS. Ja mislim da su i po tom pitanju potrebne značajne promene. Neki ljudi su se umorili, već su naviknuti da budu ministri, to im je postalo rutina, a nije dobro kada nešto postane rutina. Morate da imate energiju, ako posle ovoliko godina nemate energije i snage više nego što ja imam, onda niste za to mesto. Ako na posao dođete u pola deset, a već u pola dvanaest izađete, jer imate pametnije stvari da radite, onda taj posao više nije za vas. Nisam ja taj koji donosi konačnu odluku, ali ću svakako reći šta mislim. Ja mislim da je ovo vreme, kada god imate neki problem u Srbiji, tragediju, uvek vam u tom vreme se pokaže i oni koji su sa vama koji se kukavički ponašaju, od ljudi unutar vaše partije, do vaših koalcionih partnera koji se sakriju u mišju rupu, usput i vas optužujući. Apsolutno sam siguran da će i koalicioni partneri biti u okviru rekonstrukcije vlade. U odnosu prema nekome ima deset stepenika. Ne pada vam poverenje odjednom u svakom odnosu. Pustite, jedna greška, treća, peta...U nekom trenutku to poverenje nema više stepenika da se spušta. Tad je vreme da stvari menjate - izjavio je Vučić za RTS.