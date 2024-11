"NEMOJTE LJUDE DA PONIŽAVATE!" Predsednik o protestima opozicije - Bilo je mnogo manje ljudi i od onoga što sam ja očekivao...

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se ovog jutra iz Bakua, gde učestvuje na samitu "KOP29" i tom prilikom govorio o aktuelnim dešavanjima i važnim temama za našu zemlju. Između ostalog govorio je i o protestima opozicije.

Foto: Printskrin

- Procenio sam da će neće biti nikakvih problema, i da će skup biti neuspešan i dobro sam procenio, jer su napravili mnogo katastrofalnih grešaka. Ne možete da obmanjujete narod, ne možete svaku tragediju da koristite za dobijanje političkih poena. Sa druge strane, ne možete narodu da kažete "Vučić nije zapalio sveću", mi pokažemo sliku da sam zapalio sveću. Je li vi mislite da ljudi žive u balonu N1 i Nove i njihovih neistina? Ne možete da kažete "ono su bili ubačeni elementi", a sutradan kažete "pustite ubačene elemente". Nemojte ljude da ponižavate! Čak je bilo mnogo manje ljudi i od onoga što sam ja očekivao. Jesu ljudi zabrinuti, traže ljudi od nas odgovornost. Mi moramo tu odgovornost da pokažemo. Tražim od ljudi iz Vlade da pokažu odgovornost. Ja znam da neki ljudi namerno nisu podnosili ostavke pre tog skupa, da se ne bi reklo da je to urađeno pod pritiskom. Evo vam sada prilike. Molim tužioca da nastave da rade, ne dao bog nikome takav slučaj, ali ih molim da rade vredno i naporno. Mi moramo da pokažemo ne samo pijetet, već da pokažemo da smo odgovorno društvo i da ćemo da kaznimo krivično one koji su krivi. Politička i moralna odgovornost mora da bude na višem nivou. Kako ćete da pričate da korupcija ubija, a pošaljete čoveka koji je glasao iz Soluna i koji je osuđen na zatvorsku kaznu zbog krađe 1,3 miliona evra i mislite da će narod u to da poveruje. Ja vam kažem nikakve korupcije tu nije bilo, tu je problem struke. Politika je potrebno da se vodi na mnogo ozbiljniji način. Ljudi, koncentrišite se na rad, biće izbori uskoro, za dve godine i tri meseca maksimalno - naveo je Vučić.

BONUS VIDEO: ILON MASK BIO PRISUTAN TOKOM RAZGOVORA PREDSEDNIKA VUČIĆA I TRAMPA