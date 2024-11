ILON MASK BIO PRISUTAN TOKOM RAZGOVORA PREDSEDNIKA VUČIĆA I TRAMPA (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić se obraća iz Bakua. Vučić je između ostalog komentarisao i svoj razgovor sa novoizabranim predsednikom Amerike Donaldom Trampom.

Foto: Tanjug/Tanjug/AP Photo/Julia Nikhinson

- Razgovarali smo, predsednik Tramp odlično poznaje Srbiju. Posebno je dobro poznaje Ilon Mask koji je bio zajedno sa njim. Bio sam u prvih 10 do 15 lidera sa kojima su oni razgovarali iz sveta. To je velika čast za našu malu zemlju, veliki uspeh. Nisam ja to radio zato što je to veliki uspeh za mene lično. Iz toga Srbiji treba da bude bolje. Meni će da bude bolje. To sve što radimo radimo za Srbiju - da poboljšamo odnose sa Sjedinjenim Državama, da napredujemo u tim odnosima, čuvamo i unapređujemo ekonomiju. Država je kompleksan jedan sistem - rekao je predsednik.

Na pitanje stranih novinara šta misli o pobedi Trampa na predsedničkim izborima u SAD, Vučić je odgovorio da misli da je to važno za SAD i da će njegova pobeda doneti nadu svetu.

Na pitanje domaćih novinara da prokomentariše to što u medijma u okruženju nije bilo reakcija na njegov razgovor sa Trampom, iako je stalno meta u njihovim medijima, Vučić je rekao da se od pobede Trampa na izborima pre pet dana, vodi žestoka kampanja u okruženju protiv Srbije.

- Vodi se žestoka kampanja protiv Srbije u Prištini, u agoljenim antisrpskim medijima u Podgorici, u antisrpskim medijima u Sarajevu i u Zagrebu. Čudno mi je da to niko od vas nije sagledao - rekao je Vučić.