"NA NESREĆI NESMEMO SRUŠITI DRŽAVU" Vučević: Zemlja mora biti sačuvana, to je politika SNS

PREDSEDNIK Srpske napredne stranke Miloš Vučević obratio se nakon sednice Glavnog odbora SNS gde se osvrnuo na tragediju u Novom Sadu.

Foto D. Milovanović

- Imali smo sednicu Predsedništva pa onda sednicu GO. Razgovarali smo o aktuelnoj političkoj situaciji, o geopolitičkoj situaciji i naravno imali vrlo otvorenu diskusiju po pitanju svega što se dešava i što se desilo u Srbiji i što nam predstoji. SNS smatra da država mora biti sačuvana. To predstavlja poziv na jedinstvo i poziv na odgovornost. Očekujemo da se naši članovi i stanka bore za Srbiju. Kada kažemo da državu moramo da sačuvamo to ne znači da se ne utvrdi istina šta se dogodilo u Novom Sadu, to znači da na nesreći ne smemo srušiti državu. To je politika SNS. Još jednom izražavamo saučešće porodicama nastradalih. Moramo da razumemo njihovu bol. - istakao je Vučević.