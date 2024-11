UVEK SMO BILI NAJLAKŠA META ZBOG NEUVOĐENJA SANKCIJA RUSIJI: Vučić - Ali naša podrška Ukrajini bila je veća čak i od nekih zemalja EU

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se na samitu Evropske političke zajednice u Budimpešti pred 46 lidera.

- Evropa je najlepše mesto u svetu do sada. Da li će biti tako za 10 ili 20 godina?

Razgovarao sam sa svojim dobrim arapskim prijateljem, predsednikom jedne vrlo cenjene zemlje. Pitao me je koliko godina ima moj najmlađi sin, to je bilo prošle godine. Rekao sam šest godina. On mi je rekao "Možeš li da zamisliš njegov život za 20 godina? Gde bi želeo da tvoj sin živi, u bogatijem delu sveta ili siromašnijem? Rekao sam mu "mi smo lojalni ljudi, tako možda nekima ne delujemo, ali smo mi jako lojalni. Obećao sam svom narodu da ćemo ostati na evropskom putu i tako će i biti".

- Rekao mi je "samo razmisli o tome". To govorim zato što sada mislim da bi trebalo da pričamo o strateškim pitanjima - kazao je Vučić.

- Kad pričamo o Zapadnom Balkanu, neću da zloupotrebim ovu priliku, hvala Orbanu što mi je dao ovu šansu, prošli put niko od nas sa Zapadnog Balkana nije imao priliku da govori, neću sad da zloupotrebim Vaše poverenje, da kritikujem nekog u susedstvu, da se bavim bilateralnim sporovima, ali bih želeo da kažem da imamo hiljade problema. Imaćemo izbore u Nemačkoj, što znači da na šest meseci možemo da zaboravimo bitnije nemačko učešće u svim našim pitanjima, a kad je tako nisam siguran da je to u najboljem interesu Evrope i svih nas. Mi smo kao zemlja skoro potpuno zavisni od nemačke ekonomije i možete da pretpostavite koliko nam je bitno sve što se u Nemačkoj dešava - kaže predsednik.

- Slušao sam Emanuela veoma pažljivo, iskreno sam zahvalan na nekim stavovima koje je danas izneo. Slušao sam vas sve, ali moram da kažem jednu stvar - kao zemlja, mi smo uvek bili optuživani, najlakša smo meta bili jer nismo Rusiji uveli sankcije. Kao što vidite, ja to nisam krio. Pravo pitanje je da, ako analizirate našu podršku Ukrajini, kad pričamo o finansijskoj pomoći, humanitarnoj pomoći koja je mala u poređenju sa Nemačkom, SAD i drugim velikim zemljama. Ali ako poredite malu Srbiju sa čak i nekim većim zemljama od nas koje su u EU i svim zemljama sa Zapadnog Balkana, naša podrška je bila mnogo veća - naveo je Vučić.

