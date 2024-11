VUČIĆ SA FIJALOM: Na Češku računamo kao na strateškog partnera i u politici i u ekonomiji (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić sastao se danas u Palati Srbija sa premijerom Češke Petrom Fijalom koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji.

Vučić se obratio na forumu

Predsednik Vučić izjavio je da Srbija računa na Češku kao na strateškog partnera i u politici i u ekonomiji.

- Mnogi od vas već rade u Srbiji, samo ćemo da uvećavamo saradnju, da bude još veća i uspešnija. Za sve druge kompanije, bićemo spremni na saradnju. Na Češku računamo kao na strateškog partnera, i u politici i u ekonomiji. Srbija je prvi put u svojoj istoriji dobila investicioni rejting. Naše javne finansije su pod punom kontrolom, potpuno stabilne. Naša stopa javnog duga je 46,4 odsto, što je duplo niže od prosečne stope javnog duga u Evropi. Zato smo i dobili kreditni rejting po prvi put. Kod nas su porezi stabilni, predvidivost je potpuna, kod nas se gotovo ništa ne menja već deceniju, osim što se pomalo smanjuju radni porezi svaki godine. A sve ostalo stoji na istom nivou. Ne povećava se PDV kao u mnogim drugim zemljama kada je situacija teška. Siguran sam da ćemo u odbrambenoj industriji uspeti da napravimo pomake. Razgovarali smo i oko nuklearnih reaktora, zato je važna saradnja i po tim pitanjima. Tešnje strateško povezivanje važno je i za jedne i za druge. Želim da Srbiju osetite kao svoju kuću. Češka je jedna od najuspešnijih zemalja, možemo mnogo toga da naučimo od vas, da sarađujemo u inovativnim tehnologijama, veštačkoj inteligenciji. U svakom pogledu imaćete podršku od nas - kazao je Vučić.

Navodeći da neki misle "da ćemo da dignemo nos zbog pobede Trampa jer smo bili veliki navijači", on je rekao da ćemo biti lojalni evropskim partnerima "mnogo više nego što su od nas očekivali".

Fijala se obratio na privrednom forumu

- Češka doživljava Srbiju kao zemlju koja je u teškim vremenima uspela da obezbedi privredni rast. Sve intenzivnije ovde delujemo kao investitori - istakao je češki premijer.

Obraćanje Vučića

Vučić je rekao da mu je velika čast da ugosti Fijalu.

- Velika mi je čast da možemo da ugostimo predsednika Vlade Češke Republike, zemlje sa kojom imamo izuzetno dobre odnose, odličnu tradiciju i izrazitu bliskost sa češkim narodom. Tet-a-tet razgovori su bili veoma sadržajni, konstruktivni, mnogo toga sam mogao da naučim od premijera Fijale. Razgovarali smo o poslednjim događajima u SAD, situaciji u EU, razgovarali smo o sve većoj trgovinskoj razmeni, udesetostručili smo izvoz u Češku. Dakle, sa 100 i nešto miliona, mi smo prešli danas 1,1 milijardu (evra) izvoza u Češku. Sad nam se i uvoz povećao, ove godine u prvih devet meseci uvoz je veći za 4,7 odsto, izvoz za 10,7 odsto i verujem da ćemo nastaviti tim putem. Češka je uvek u prvih 8-9 partnera Srbije. Razgovarali smo o saradnji u mnogim oblastima, oblast saobraćaja, infrastrukture. Mislim i na železnički saobraćaj, ali i trolejbuse, tramvaje, autobuse. Razgovarali smo o saradnji u oblasti farmacije, odbrani. Pošto je sasvim izvesno da će posle Trampove pobede evropska industrija ulagati više u svoj napredak. Razgovarali smo i o mineralnim sirovinama. I jedni i drugi imamo litijum i gledali smo kako i na koji način da obezbedimo puno poštovanje i zaštitu životne sredine i puno poštovanje svih prava, pravila i normi Evropske unije. Naše grupe su išle da vide kako izgleda njihova nuklearka i kako to funkcioniše. Oni imaju isti problem kao i mi, naravno, oni su neuporedivo razvijeniji od nas, a to će biti nedostatak struje u godinama koje dolaze i zato gledamo da preslikamo njihova iskustva. Oni sada biraju partnera za novu nuklearnu elektranu. Zahvalan sam Češkoj na podršci, koja nikada nije pravila problem po pitanju EU integracija. Uveren sam da će naši odnosi ići samo napred, mnogo toga je pred nama. Imaćemo još razgovora danas - kazao je Vučić.

Predsednik kaže da je Fijalu zamolio da glasaju za otvaranje Klastera 3.

- Da li će biti otvoren ili ne, ja to ne znam i neću da obećavam ništa, ali sam zahvalan Češkoj koja nikada nije pravila problem Srbiji na putu evropskih integracija.

Obraćanje Fijale

Fijala je rekao da Češka pruža dugoročnu i stalnu podršku Srbiji na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.

- Srbija je zemlja koju volimo. Imamo i zajedničke izazove, moramo da iskoristimo bogatstvo koje imamo. I Češka i Srbija imaju zalihe litijuma. Moja vlada je odlučila da ćemo razvijati nuklearnu energetiku. Razgovarali smo da je Srbija suočena sa sličnim izazovima. Češka je zemlja koja se zalaže da se nuklerana energija prihvati za ostvarivanje energetskih ciljeva. Češka daje stalnu podršku Srbiji na EU putu - kazao je Fijala.

O izborima u Americi

Vučić i Fijala bili su upitani na prokomentarišu pobedu Trampa na izborima u Americi.

- Ja sam već čestitao Trampu. Istovremeno sam izrazio uverenje da će se tradicionalno dobri češko-američki odnosi dobro razvijati - kazao je Fijala.

- Čestitao sam jutros Donaldu Trampu ili prvi ili među prvima u svetu. Razgovarao sam i sa ljudima i iz najbližeg okruženja Trampa telefonom jutros u šest sati. U Evropi su se najvećim delom nadali pobedi Kamale Haris, u Srbiji svi, 90 posto građana, nadali su se pobedi Trampa, zbog događaja iz 1999. godine. Pošto će sad da se utrkuju u podršci Trampu, a do juče su govorili da je sam đavo, i mnogi iz našeg regiona, sada će da se sete da i nije baš takav đavo, sada će da im liči na anđela, pa će i krila da mu docrtavaju. Znate kako u tom ulizivanju ne umeju da stanu. Ja mogu da kažem šta je to što očekujem u dva smera. Što se tiče direktnog uticaja na Srbiju, mi imamo dobro odnose sa Trampom i njegovim okruženjem, verujem da će moći bolje da se čuje glas Srbije, to je nešto povoljnija situacija. Za ljude koji očekuju tektonske promene, toga neće biti. Za mene je važno što je Tramp poslovan čovek. Verujem da će naši bilateralni odnosi biti još bolji. Što se tiče globalnog uticaja, mislim da će Donald Tramp pokušati da napravi mir u Ukrajini. Uveren sam da će, to znam iz prve ruke, nuditi i tražiti rešenje. U ovom trenutku ruska vojska je u velikoj ofanzivi. Pitanje je želi li to neko u Rusiji da zaustavlja. Sa druge strane, za nas će to biti izazovno vreme, jer će SAD, prepoznajući Kinu kao svog strateškog protivnika na globalnoj sceni, mi ćemo biti pod pritiskom da smanjujemo svoj nivo odnosa sa Kinom. To je naša procena, plašim se da ne grešim. Mi ćemo nastaviti našu dobru saradnju sa Kinom. Mislim da će pokušaj Donalda Trampa biti da odvoji Rusiju od Kine. Očekuje nas teško vreme, ali verujem i vreme nade. Postoji nada da stvari mogu da se promene. Što se Srbije tiče, mi ćemo imati veoma dobre odnose sa američkim predsednikom, verujem da će se naš glas dobro čuti. Očekujem dobre odnose sa SAD, očekujem da to lekovito deluje na globalne prilike. Da li sam siguran u to? Ne sasvim. Komplikovano je, ali to je promena koja donosi nadu - izjavio je Vučić.

"Evropa mora da razume promene u svetu"

Vučić je istakao da Evropa mora da razume promene koje se odigravaju u svetu.

- Evropa će, naravno, logično tražiti savezništvo sa Amerikom. Ali bez obzira na dostignuti nivo savezništva, da li će on biti manji ili veći, ja ne verujem da može da bude veći i tešnji nego što je bio, Evropa je morala sama da brine i o svojoj bezbednosti i o drugim aspektima svoje budućnosti - istakao je Vučić.

Poručio je da Evropa mora da ubrza i svoj ekonomski rast.

Kaže da je isto tako i kada iz EU govore Srbiji po pitanju evropskih integracija, pa kažu kako smo ispunili 25 poglavlja, a nismo otvorili toliko i toliko.

- Pojma nemam koliko smo poglavlja otvorili. Uvek moram pogledati tamo u ministarku za evropske integracije da mi šapne koliko smo poglavlja otvorili. Hoćete da vam kažem zašto? Nikog živog to ovde ne interesuje. Nas interesuje suština. Ako nam otvorite klaster tri, mi vidimo da vi onda negde računate na nas. To je za nas važna poruka. A šta piše u poglavlju 28 i šta piše u poglavlju 19, Bog sveti ne zna. Ili ćete vi da donosite odluku da Zapadni Balkan pripada Evropi ili ćete da kažete pustili smo otvoren prostor pa nek se takmiče velike sile oko toga. Nisam siguran da u tom smislu Evropa strateški dobija. Dakle, samo hoću da vam kažem da je to ono što mi mislimo. Možda smo mi mali, možda smo nevažni, ali nismo glupi - poručio je Vučić.

Vučić: Očekujem dogovore o konkretnim projektima

Čast je ugostiti premijera Fijalu u Beogradu, istakao je predsednik Vučić.

- Ova poseta je prilika da nastavimo putem jačanja dobre saradnje i prijateljskih odnosa Srbije i Češke. Danas razgovaramo o aktuelnim dešavanjima u svetu, Evropi i regionu, evropskom putu Srbije, kao i o našim bilateralnim odnosima, na prvom mestu privrednoj saradnji, podsticanju trgovine i novih čeških investicije u Srbiji. Očekujem dogovore o konkretnim koracima i projektima koji će doprineti sveobuhvatnijoj saradnji i snažnom zamahu ekonomija naših zemalja, a na prvom mestu boljem životu svih naših građana - objavio je predsednik na svom Instagram nalogu.

Tet-a-tet sastanak, pa sastanak delegacija

Nakon tet-a-tet sastanka Vučića i Fijale održan je plenarni sastanak delegacija predvođenih predsednikom Srbije i premijerom Češke.

Vučić i Fijala će se posle sastanka delegacija obratiti medijima.

Vučević dočekao Fijalu

Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević dočekao je ranije ispred Palate Srbija Petra Fijalu.

Fijala je dočekan uz počasni stroj Garde, crveni tepih i intoniranje himne dve zemlje.

Nakon svečanog dočeka usledio je tet-a-tet sastanak dvojice premijera.