"SRBIJA I SRPSKI NAROD ĆE POBEDITI" Petković: Kurti i izgrednici u Novom Sadu imaju istovetan interes

DIREKTOR Kancelarije za KiM Petar Petković osudio je nerede u Novom Sadu.

- Nedopustivo je to što su sinoć u Novom Sadu pojedinci skrnavili zastavu Srbije i vandalizovali srpske institucije, upravo onako kako to čine Kurti i njegovi ekstremisti na Kosovu i Metohiji. To nije slučajna koincidencija, jer Kurti i izgrednici u Novom Sadu imaju istovetan interes i metode: da Srbija i sve srpsko bude sputano i oslabljeno nasiljem. Ali Srbija i srpski narod će pobediti! Nakon sinoćnih nemilih scena, jasno je da divljanje opozicionih aktivista nema nikakve veze sa tragičnim događajem u Novom Sadu, tugom, ili empatijom, već da je reč o podmuklom pokušaju zloupotrebe žrtava - objavio je Petković na mreži H.

