"MOGU DA NAS ODVEDU U TREĆI SVETSKI RAT" Vučić o američkim izborima: Najvažniji u istoriji čovečanstva, evo ko ima prednost

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić govorio je večeras u emisiji "Ćirilica" na Hepi televiziji o američkim izborima i rekao da su ovo možda najvažniji izbori u istoriji čovečanstva.

Foto: Tanjug AP

- Ne znam ko će da pobedi, mala je margina, pratio sam istraživanja. Tramp je imao izuzetnu kampanju od 20. do 2 dana pred izbore. Poslednja tri dana, ne mislim da je na najbolji način to obavio. Da li je imao dovoljnu prednost, ja i dalje mislim da je za nijansu bliže pobedi, ali je pogrešno da bilo ko zaključi da je to izvesno. Mala je margina, uveren sam da će Kamala da pobedi u ukupnom broju glasova, što ne znači da će da bude predsednik - rekao je Vučić i dodao:

Foto: Printskrin/HappyTV

- Ovo su možda najvažniji izbori u istoriji čovečanstva, mogu da opredele mir ili rat. Mogu da donesu mir, ali i da nas odvedu u produžetak sukoba što će značiti Treći svetski rat - upozorio je Vučić.

Ističe da Rusi imaju inicijativu na frontu u Ukrajini.

- Izrael ima svoje, plus američka podrška. Ne zaboravite da Izrael ima 6 bombardera. Ukoliko Iran uzvrati Izraelu, a najavljuje to, moja pretpostavka je da je moguće da ukoliko pobedi Kamala, da bi Džo Bajden kao ubeđeni cionista, želeo da ostane upamćen da je on uništio Iran, ukoliko bi pobedio Tramp, pitanje je zašto Trampu ne bi odgovarali da to Bajden uradi, inače Tramp je izuzetno anti-ratno orijentisan bio. Amerika ima oko 48 odsto vojnih efektiva sveta, Rusija ima neuporedivo snažniju armiju, nego što je njena ekonomska, populaciona i politička snaga i moć.

- Nije mala, ali vojna moć je značajno veća, i Rusija je tu uvek u dve ili tri svetske sile neprikosnovena. Amerika, Rusija i Kina. Neće Tramp moći da zaustavi to. Ja mogu već da pretpostavim šta je Trampova ideja. Pametna je ideja strateški, ali teška, da razdvoji Rusiju i Kinu. Taktički mislim da će ideja da bude nešto drugačija. Da će da ako pobedi, što je pod velikim znakom pitanja, da pokuša da posvađa Rusiju i Kinu, jer zna da mu je Kina glavna prepreka, i pokušaće Ruse polako da privlači kroz mir, kroz druge odnose - rekao je Vučić.