SVE "GENIJALNE" IDEJE: Vučić - Vladu neće srušiti, znam sve njihove planove

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gosuje u emisiji „Ćirilica“ na TV Hepi i govori o najvažnijim temama i poručio demonstrantima da Vladu neće srušiti.

Foto: TV Hepi Printskrin

Kaže da zna planove demonstranata za sutra.

- Sve genijalne ideje - rekao je ironično Vučić.

Poručio je demonstrantima da neće srušiti Vladu Srbije.

- On (Đurić) je išao, sav skrhan i čekajući porodice te divne porodice.. Možete misliti kako im je teško, imaju dostojanstvo, neki su izgubili sve što imaju u životu. Ti ljudi nisu besni kao neki drugi, ti ljudi su tužni i prihvataju ruku onih koji su tužni i koji dele njihovu bol. E u tome je razlika kad vidite besnog čoveka, vi znate da on nikog nežali, da mu nije ni do Boga ni do ljudi, već samo do njega. O tome vodite računa, pošto im planove bedne i jadne znamo, o barikadama na mostovima, pa će ovako i onako da upadaju u gradsku skupštinu, pa da 11. zatvore Vladu Srbije. Kome ću ja da dam mandat kao predsednik ako Vučević i podnese ostavku? - pitao je on.