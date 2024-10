ĐURIĆ PO ZAVRŠETKU SEDNICE SB UN O KiM: Jasna poruka Srbije na SB UN o onome radi Kurti i da to mora da se okonča

MINISTAR spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je danas da je Srbija na sednici SB UN ostavila jasne i snažne poruke međunarodnoj zajednici o onome što režim premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija čini u poslednje dve i po godine u AP KiM, odnosno o tome što je Kurti, kako je naveo, direktno razaranje onoga štoo je međunarodna zajednica u prethodne dve decenije uradila, u šta je ulagala, odnosno izgradnju suživota, demokratije i ljudska prava.

Foto printskrin Tanjug

Sve je to Kurtijev režim za dve i po godine bacio pod noge. Kršeći sopstveni Ustav, sopstvene zakone, a Srbi na KiM postali su ne samo građani drugog reda već i žrtve progona koji je višeslojan dobro dokumentovan. I pred najviše telo svetske organizacije izneli smo konkretne slučajeve i dokaze o progonu i diskriminaciji Srba na mnogo nivoa. O jednostranim i eskalatornim potezima, o više od 86 napada na Srbe, na srpsku decu, čak i na žene. Uznemiravanje koje je na nacionalnoj osnovi i koje je potpuno neprihvatljivo.

Dakle, govorili smo i šta je u prethodna dva izveštajna perioda dovelo i do iseljavanja novog broja Srba sa severa KiM, upadima u poštansku štedionicu, okončanju rada i nasilnom upada u privremene organe, gde radi 5.800 ljudi. To su organi koji pružaju vitalne usluge našoj zajednici.

Dakle od osnovnih stvari kao što su potvrde o rođenju i smrti, bračni sertifikati, do najosnovnijih usluga koje se odnose na isplatu dečijih dodataka, plata, penzija, socijalne pomoći. Sve je to Kurtijev režim ukinuo i progovorili smo jasno i o tome.

Foto printskrin Tanjug

-Naša poruka međunarodnoj zajednici bila je nedvosmislena, ovo mora da stane i odmah se okonča, ako želimo da imamo multietničko i demokratsko Kosovo i Metohiju", rekao je Đurić nakon sednice Saveta bezbednosti UN na kojoj je razmatran izveštaj generalnog sekretara UN Antonija Gutereša o radu UNMIK-a, i dodao da je namerno koristio termin Metohija iako vidim da je to nerviralo gospođu Gervalu, zbog toga što Metohija postoji vekovima. Ona to možda ne voli da čuje pošto njena porodica i ne potiče sa Kosova i Metohije već iz drugih delova bivše Jugoslavije, ali za nas Srbe, mi smo veoma ponosni na naziv Metohija. Naziv Metohija potiče od grčke reči metohos koja označava manastirsko imanje i to govori o viševekovnom postojanju našeg naroda.

Dodao je da je Gervala Švarc pokušala da, vređajući predsednika Srbije Aleksandra Vučića, izazove reakcije, incidente i tenzije.

-Ono što mogu da kažem je da sam joj odgovorio nedvosmisleno, da kao građanka Srbije ne treba da na takav način, na sednicama SB govori o predsedniku koji je, prema međunarodnom pravu, i njen predsednik, naglasio je Đurić.

I time pokazujete između ostalog, da se koristite tehnikama dehumanizacije i etiketiranja koje obično prethode i nasilnim aktima i uklanjanju onih koji su predmet takvog nasilnog diskursa i ukazao sam da je takav rečnik neprimeren.

Time su poslali jasnu poruku da oni nisu za normalizaciju odnosa, da su spremni da vređaju i građane Srbije označavajući Srbiju kao fašističku državu, a na to sam i jasno odgovorio ukazujući da je upravo to da je Kurtijeva vlada kuću nacističkog kolaboracionistu Džafera Deve, jednog od osnivača SS handžar divizije proizvela ga u nacionalnog heroja obnavljajući njegovu kuću u Južnoj Mitrovici, dajući imena ulicama po njemu, i uopšte kroz njega rehabilitujući ideologiju koja ne bi smela da ikada bude rehabilitovana, naglasio je Đurić.

Javno sam ogolio i raskrinkao Kurtijeva nastojanja da nikada ne bude formirana ZSO. Govorio sam o tome da sam o tome da se on hvali ne namerava da sprovede Briselski sporazum. Kurti se hvali da ne namerava da sprovede ZSO, a njegov tzv. ministar unutrašnjih poslova se hvali i time da ne namerava da sprovede član 9 da omogući Srbima proporcionalno učešće u policiji na Severu KiM.

Sve to je poziv za akciju preme međunarodnoj zajednici i naš zahtev da se sankcioniše Kurtijev režim, da se promeni paradigma u odnosima Srba i Albanaca, ali za to je neophodan preduslov da se oni koji te odnose stalno remete sankcionšu, da se u političkom smislu izoluju i marginalizuju.

Imao sam poruku i albanskom narodu na KiM da Srbija nije u sukobu sa albanskim narodom. Mi imamo poštovanje za interese albanskog naroda, tradiciju, ali nemamo poštovanja za Kurtijev režim koji gazi prava Srba i svih drugih nealbanaca i pozvao sam Albance da odbace ovu etno-nacionalističku politiku podela koja i nas i nji na KiM drži zarobljene i koja ceo region stalno gura u prošlost.

To je bila jedna ispružena ruka na koju je, naravno, Grevala odgovorila novim uvredama, novim pokušajima da ponizi Srbiju, ali ja sam uveren da i među Albancima ima mnogo onih koji ovakvu politiku ne podržavaju. Još značajnije je bilo da mi prema međunarodnoj zajednici demonstriramo, da smo mi država koja jednako tretira sve svoje građane bez obzira na nacionalnost.

Na ocenu Gervale da je izveštaj pro srpski, Marko Đurić je kazao, da su se, sa blagim komešanjem i podsmehom osvrnuli i neki od međunarodnih predstavnika prisutnih na ovoaj sednici.

- Mogu da kažem da njene tvrdnje, da je tobože Kurtijev režim oslobodio Srbe od Srbije! Zamislite tu tvrdnju. Najbolji demanti te činjenice govori podatak da je 20 odsto Srba pod Kurtijevi terorom moralo da napusti KiM. I tra činjenica pred kojom bi svako normalan zanemeo, nije sprečila Gervalu da u nastavku ponavlja slične tvrdnje, međutim bez mnogo odjeka pred međunarodnom javošću.

Ministar Đurić se osvrnuo i na govore ambasadora u SB.

Zahvalan sam predstavnicim stalnih članica SB UN koje su podržale suverenitet i teritorijalni integritet Srbije, ali sam zahvaln i onima koje to nisu učinile, a progovorile su o teškom položaju srpskog naroda na KiM. I koje su progovorile da Kurtijeve jednostrane i ne koordinisane mere podrivaju dijalog, opstanak srpskog naroda i stabilnost u regionu. Mislim da to govori o da naša diplomatska akcija ima rezultate i da u narednom periodu moramo još mnogo više da nastavimo da radimo, da pridobijamo one koji ne podržavaju našu poziciju po pitanju statusa, ali ima prostora da podrže barem ljudska prava Srba na KiM, uz to da sačuvamo prijateljstvo sa onima koji nas tradicionalno podržavaju i još jednom sam zahvalan svima njima.

Videli smo jedan izbalansiran nastup većine predstavnika međunarodne zajednice. Tajođe mislim da je značajno što je i gospođa Zijade iznela barem deo činjenica o onome što se deđava na KiM.

(Tanjug)