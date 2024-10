VUČIĆ O IMENOVANJU TONINA PICULE: Nikada neće voditi politiku Srbije i da ima 100 života

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se na imenovanje Tonina Picule izvestioca za EP.

O imenovanju Tonina Picule, Vučić kaže da "živ nije" i da tri noći neće spavati pred dolazak Picule u Beograd.

- Imaće on susrete sa vima iz Evroskog parlamenta. On je tražio sankcije za našu državu, optužio SPC, svašta govorio protiv naše zemlje, protivio se rezoluciji o Jasenovcu a pozivao za ono u Srebrenici. Tonino Picula nikada neće voditi politiku Srbije, i da ima 100 života. Neće voditi do maja 2027, a i trebaće još mnogo vremena da prođe da bi neko kao on mogao da naređuje nekome... Moraće da lepše da govori o Srbiji i da govori istinu, i da se izvini za optužbe i onda će moći da razgovara sa mnom. Iako ne mora da razgovara sa mnom, ali on sa kim ove svoje evroparlamentarce. Politiku Srbije vodiće oni koje su birali ljudi Srbije - rekao je Vučić.