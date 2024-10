PREMIJER VUČEVIĆ NAJAVIO OTVARANJE DEONICE AUTO-PUTA PAKOVRAĆE-POŽEGA NA VIDOVDAN: Evo koji tunel neimari probijaju

PREMIJER Miloš Vučević obišao je radove na deonici auto-puta "Miloš Veliki" i istakao kada će biti otvorena deonica puta Pakovraće-Požega.

-Dobra vest za građane Srbije da menjamo Srbiji na bolje, da rešavamo one probleme ili životne izazove koje su građani čekali dugo godina ili decenija da budu rešeni. Danas je veliki dan za nas, za neimare, za ove ljude koji puno vremena provode na ovoj deonici, jer je kasno sinoć probijena desna tunelska cev tunela Munjino brdo.- rekao je premijer.

Ovo je najduži tunel koji Srbija ima, preko dva kilometra i 700 metara.

Naveo je da je ovo veliki uspeh za nas i ljudi koji rade, kineske kompanije i partnera i da averuje da će do polovine decembra imati probijenu i celu tunelsku cev.

-Ono što nam je gospodin Vang obećao ja to mogu da kažem sada i zvanično- naša želja i očekivanje da na Vidovdan bude puštena u saobraćaj kompletna deonica Pakovraće-Požega i da ovaj 31 km auto-puta završimo, ne samo na zadovoljstvo žitelja Moravskog i Moravičkog okruga, već da to bude važna vest i za Miluna kao gradonačelnika i za Milivoja kao predsednika opštine Lučane, jer je ovo velika vest za građane, ali i za celu Srbiju, jer nam otvara perspektivu. Kada dođemo do Požege imamo dva pravca - možemo ka Boljarima, prema Crnoj Gori ili ka Kotromanu prema Republici Srpskoj, odnosno BiH. Mi dalje treba da pričamo o realizaciji projekta Požega- Duga poljana i Boljare da se spojimo sa Crnom Gorom. - rekao je on.

On je istakao da je u Berlinu razgovarao sa Milojkom Spajićem, predsednikom Vlade Crne Gore koji je naglasio da će se ići ka daljoj izgradnji auto-puta ka Srbiji te da je to važna vest.

-Čeka nas mnogo izazova da vidimo kako ćemo dalje nastaviti projekte zbog naše odgovornosti prema fiskalnoj politici države, razgovorima sa MMF-om da ne probijamo budžetski deficit koji smo definisali kao gornju granicu, a da istovremeno ne zaustavimo investicije i rast BDP, da nastavimo da radimo na razvoju infrastrukture. Građevina nam je grana koja pokreće još mnogo bočnih i donosi rast BDP-a, iz čega stvaramo uslove za rast penzija i plata, ali i investicija koje su važne za celokupni ambijent. “Čista Srbija” je važan projekat, treba da radimo velike infrastrukturne projekte u domenu zaštite životne sredine i čuvanja zdravlja građana. - rekao je premijer.