"OPOZICIJA POZIVA NA RAT NA ULICAMA SRBIJE" Brnabić: To neće biti dozvoljeno

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je danas na izjavu narodnog poslanika Srđana Milivojevića, ocenjujući je kao znak nervnog rastrojstva koje je, kako je naglasila, neuobičajeno čak i za njega.

Foto: Printskrin

Pozvala je Milivojevića da se uzdrži od poziva na nasilje i da prestane da neistinama plaši građane, jer je Srbija demokratska država jakih institucija. Milivojević je rekao da velike kompanije, kada dolaze u neke države, sa sobom dovode naoružane plaćenike, dodajući da je tamo gde je bila prisutna kompanija Rio Tinto, kao što je Papua Nova Gvineja, zaista došlo do njenog odlaska posle krvavog građanskog rata i 20.000 mrtvih

Brnabić je u svojoj izjavi za TV Pink navela da veruje da je Milivojevićevo nervno rastrojstvo posledica jedne ili obe stvari istovremeno. Kao prvi razlog, izdvojila je neuspeh sednice Narodne skupštine o litijumu, koju su poslanici opozicije zahtevali. Prema njenim rečima, sednica nije prošla onako kako su se oni nadali, što se vidi iz činjenice da, nakon četiri dana rasprave, nisu uspeli da prikupe dovoljno glasova, uključujući ni glasove onih koji su potpisali predlog Zakona.

- Pretpostavljam da je ovo potvrda da smo se argumentovano i uspešno borili u Narodnoj skupštini ili da Demokratska stranka više nije u stanju da okupi dovoljno ljudi, čak ni za kvorum za glavni odbor svoje stranke - izjavila je Brnabić, dodajući da to mogu biti posledice oba navedena razloga.

Bez obzira na uzroke, Brnabić je naglasila da su to problemi Milivojevića i njegove stranke. Ponovila je poziv poslaniku da se uzdrži od poziva na nasilje na ulicama Srbije i da prestane sa širenjem lažnih informacija koje plaše građane.

- U ovoj državi će se odluke donositi na izborima. Pozivam ga da ne širi laži o bilo kakvim paravojnim formacijama. Srbija je ozbiljna i demokratska država sa Ustavom, zakonima i jakim institucijama, uključujući Narodnu skupštinu Republike Srbije - izjavila je Brnabić.

Predsednica Skupštine Srbije je još jednom podvukla da će se o budućnosti projekta litijuma odlučivati kroz institucionalne procese i studije uticaja na životnu sredinu, napominjući da je ta odluka udaljena najmanje dve godine.

- Zašto sada poziv na, kako neki mediji kažu, „litijumski rat“ na ulicama? Zašto pozivi na proteste, blokade i maltretiranje građana kada smo najmanje dve godine udaljeni od bilo kakve odluke o projektu litijuma? - pitala je Brnabić.

Brnabić je takođe podsetila na izjavu profesora Begovića, koji je izneo hipotezu da projekat litijuma možda ni neće biti realizovan zbog ekonomske neisplativosti. Ona je apelovala da se ne poziva na bilo kakve sukobe na ulicama Srbije.

- Da li su to građanski ratovi ili litijumski ratovi, sve što se kaže „rat na ulicama Republike Srbije“, nemojte to da radite i to nikome neće biti dozvoljeno - zaključila je predsednica Skupštine.

