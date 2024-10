LjILjANA Smajlović, novinarka, izjavila je za televiziju K1 da je Srbija oaza medijske slobode.

Foto: Printskrin

- "Ja radim za Raša tudej jednu emisiju koja se zove "Relativizacija" i ako neko u Americi ili Kanadi želi da je gleda na sajtu RT Balkans, oni će to moći da učine ali u Evropi ne možete, to je cenzura Evropske unije! Čak i ovaj danas naš razgovor je nezamisliv u EU, u Parizu da živite vi ne biste mogli ovakav razgovor da čujete jer postoji cenzura. Zbog toga smo mi došli do toga da je Srbija oaza medijske slobode, a mi se nismo popravili, naši mediji se nisu popravili, naša vlast se nije popravila ali, u poređenju sa EU, mi dođemo, pričamo sve što mislimo i kritikujemo koga god hoćemo! Toga više u Evropi nema!" - rekla je ona.

Pogledajte više ovde:

ZBOG OVOGA ĆE DA POŠIZE NA N1!LJILJANA SMAJLOVIĆ: SRBIJA JE OAZA MEDIJSKIH SLOBODA U EVROPI!



Ljiljana Smajlović - novinarka:



"Ja radim za Russia Today jednu emisiju koja se zove "Relativizacija" i ako neko u Americi ili Kanadi želi da je gleda na sajtu RT Balkans, oni će to… pic.twitter.com/PvpV1ywG25 — Detektor laži (@LaziDetektor) October 8, 2024