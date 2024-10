EKONOMISTA ZAVIO U CRNO OPOZICIJU I NJIHOVE MEDIJE: Investicioni rejting je veliki iskorak za Srbiju (VIDEO)

MIHAILO Đurđević, ekonomski analitičar, gostujući na Novoj S, istakao je da je investicioni rejting veliki iskorak za Srbiju!

- Srbija se dobijanjem investicionog rejtinga svrstala u red onih čiji se dug smatra stabilnim. Ovim smo prešli u grupu u kojoj istorijski gledano nikad nismo bili član. Iznenađenje je da se to desilo ove godine, to daje mogućnost da se zadužujemo po jeftinijim kamatnim stopama. Ovo jeste veliki iskorak! Investicioni rejting znači i dolazak većeg broja investitora, to znači rast BDP-a koji će u narednih 5 godina biti oko 4% a što dalje znači rast životnog standarda! Iz ugla investitora, bolji kreditni rejting je bitniji od vladavine prava. Svemu ovome je doprineo i Ekspo i najave velikih investicija - rekao je Đurđević.

EKONOMISTA ZAVIO U CRNO OPOZICIJU I TAJKUNSKE MEDIJE: INVESTICIONI REJTING JE VELIKI ISKORAK ZA SRBIJU!



