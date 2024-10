VUČIĆ GOST "HIT TVITA": Predsednik o istorijskom kreditnom rejtingu Srbije, ratovima u svetu i infrastrukturnim projektima

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić večeras je bio ekskluzivni gost nove sezone emisije "Hit Tvit" na TV Pink.

Foto: Printskrin/Pink

O istorijskom kreditnom rejtingu Srbije, novim infrastrukturnim projektima, aktuelnim svetskim sukobima i drugim temama večeras su razgovarali: predsednik Srbije Aleksandar Vučić, Marina Papadakis - generalni sekretar Udruženja banaka Srbije i Goran Šarić - istoričar.

Prvi predlog - Kreditni rejting Srbije

Vučić je na početku istakao da je ovo rezultat rada u prethodnim godinama i to je izuzetno dobra vest za građane Srbije.

- Mogli ste da vidite neverovatno glasno ćutanje u našem okruženju... Turska je imala rejting od zemalja kandidata 2012, ali ga je umeđuvremenu izgubila. Srbije je danas jedina zemlja kandidat za EU koja ima kreditni rejting - kazao je Vučić.

Predsednik kaže da ovo nosi poruku mladim ljudima da veruju u svojoj zemlji i ostanu u njoj.

- To znači da novac na tržištu kapitala postaje jefitni i postajemo privlačniji investitorima... To je dokaz da su ajvne finsije sigurne i stabilne - dodao je on, te dodao da je to dobar signal za ceo svet o tome u kakvoj se situaciji Srbija nalazi.

Vučić ističe da će morati još mnogo da se radi i poboljšava kreditni rejting.

- Ovo je jedan čudesan rezultat. Nama je 2012. smanjen kreditni rejting upravo zbog onoga štu su pre toga radili, a posle toga smo 4 stepenika rasli dovde - kaže Vučić.

Prema rečima predsednika danas su plate u Srbiji najviše u regionu, i da je naša zemlja pretekla mnoge zemlje regiona po visini prihoda.

- Morao sam da pomognem Vučeviću i Malom da skinemo više od 3 milijarde evra zahteva ministara jer bi to unuštilo zemlju... Pročitaću vam deo, doktor specijalista je imao platu 67 hiljada, a u januaru 2025. biće preko 120 hiljada... Profesionalni vojnik sa 33 hiljade, a danas običan vojnik na 82 hiljade dinara... Samo da vidite šta smo uradili u prethodnih deset godina. Pokazalo se da politika rada, marljivosti je ona koja se uvek isplati - kazao je Vučić.

Foto: Printskrin/Pink

Predsednik dodaje da je danas značajno veći životni standard, te ukazao na značajan rast plata prosvetara koja je premašila 800 evra.

- Dali je to dobro, pa nije nikad... I to je dobro da stavri guramo napred i da ljudi osećaju da želimo više, ali moramo da budemo fer prema sebi, da znamo šta je velika stvar a šta može i mora da bude bolje - kazao je Vučić.

Predsednik kaže da ne treba smetnuti da uma da ljudi kod nas ne očekuju da može negativno da se odraze i dešavanja u svetu.

- Kažu da imamo para a nećemo da im damo? Ne znam šta da odgovorim na to. Valjda im najbolje misle oni koji su ih držali na niskim platama, ali politika je ušla svuda. Pričate sa poljoprivrednicima i oni drže konferenicju u majicama političkim koje veze sa poljoprivredom nemamo... Mi smo povećali plate prosvetarima, da li smo u pravu ili ne... Mi smo napravili grešku jer smo obećali nešto što nismo mogli da ispunimo i zato prodsvetari zaslužuju izvinjenje... Tako da ja mislim da su to sve dobre vesti - kaže Vučić.

O izjavi Šoškića Vučić kaže da je u vreme Šoškića Srbija dobila korak nazad zbog njegove vlasti u Narodnoj banci.

- Kada je postao guverner za 75 dinara mogli ste kupite evro, kad je odlazio trebalo je preko sto dinara... Sada imate stabilan kurs dinara, 12 godina nepromenjivo. Neretko mislimo da je to bogom dano i dato zauvek, ali to je neverovatno promenjivo. Date im 6 meseci neodogovrne vlasti i sve ode, ode mast u propast... Suočili bi se sa katastrofom kao od 2008 do 2012. godine - rekao je Vučić.

Predsednik je posetio da je Đilas govorio kako će napustiti politiku kad plata pređe 800 evra, i da je to Srbija odavno nadmašila.

Vučić kaže da je zadovoljan što se ovo dogodilo 5. oktobra, jer se Srbija otvorila prema svetu.

- Tu sam pobornik onoga o čemu je govorio čak i Rade Bogdanović, doneli su nam potpunu nacionalnu, državnu i ekonomsku propast. Kad je čovek nezavistan, pa koga da se plaši?Mislim da je to privilegija nezavisnih slobodnih i mislećih ljudi, da im se suprostavljaju u čoporu i oni koji ne žele da slušaju i da čuju - rekao je Vučić.

Predsednik kaže da strukstura Srbije bila razorena, te da je "investicioni rejting stigao kao Božija nagrada za sav trudi i ispravljanje krivih Drina koje su nam ostavljene".

Vučić je ukazao i na važne posete svetskih lidera koji su posetili Srbiju i da to pokazuje kako se naša zemlja promenila na bolje. Kako kaže u prilog tome govore pruge, putevi i mnogobrojni parkovi.

Prema rečima predsednika Srbiji nije problem javni dug, te da je on 46,4% u odnosu na BDP i da je to takođe istorijski nivo.

- Moramo da držimo to pod kontrolom - rekao je Vučić.

Foto: Pink Printscreen

Papadakisova je istakla kreditni rejting podrazumeava da je premija rizika zemlje niža, te da to povećava BDP za 0,6% godišnje u narednih 5 godina, dovodi do ušteda na strani rashoda što ostavlja prostor za investicije i socijalna davanja.

Vučić je dodao da su postojale banke koje su služile za pljačkanje narodnih para, te pojasnio kako je tada izgledao modus operandi pljačkanja Srbije.

- To je služilo za pljačku narodnih para. Dođe ministar iz najveće stranke, tadašnje Demokratske stranke i kaže: "Ja ću tebi pošto si ti veliki biznismen da dam 20 miliona evra, ti ćeš meni da doneseš 5 miliona u kešu, al ti nećeš da daš nikakav kolateral za to što si uzeo". Oni ne garantuju ničim, garantuju nepostojećim kabanicama i kišobranima i posle 6 meseci kažu "Uzmite kabanice i kišobrane, para nema". Pare su podelili između sebe. To je bio modus operandi pljačkanja Srbije - ispričao je predsednik.

Papadakisova kaže da ljudi koji ističu da kreditni rejting nije ništa, nije uredu jer se takva činjenica ne može ignorisati.

- Veoma mi je žao Dušana Vujovića - rekao je Vučić.

- Uprkos Kosovu i svemu uspevamo ovo da izguramo... Nego Goran da objasni zašto je ove u okruženju najviše zabolela poseta Bin Zajeda i kreditni rejting? - upitao je Vučić.

Na to je Šarić dodao da je šutnja o glavnim dešavanjima u Srbiji u regionalnim medijima bila veoma uočljiva.

- Teško je naći nekog državnika koji ovde nije bio. A niko od njih nije obišao zemlje regiona. Kako oni zaobilaze te vesti, tako ti državnici zaobilaze te zemlje - rekao je

Kako kaže, to prvo znači da je Srbija sredila svoju ekonomsku situaciju. Drugo, dodaje da je sredila javne finansije, kao i da je to pozitivan signal investitorima, kao i da pokazuje da je Srbija kredibilna zemlja.

- Kada sam ja došao u Srbiju pre 15 godina, moja RIjeka je imala 2 šoping mola, Beograd takođe, a sada ih ima 7 i svi su puni. U praksi to zapravo znači to - rekao je Šarić.

Šarić.

Foto: Pink Printscreen

Kako kaže Bin Zajed nije trećerazredni službeni, već jedan od najmoćnijih ljudi sveta.

- Ako on ima loš dan to cela svetska ekonomija oseti - kazao je Šarić.

- Biće nam teška nedelja po tom pitanju, ne znam jel učestvujemo ili ne u skupu. Mislim da je za sredu zakazan u Dubrovniku format jugoistočne Evrope, plus Zelenski, video sam tekst predloga Deklaracije i da svi moramo da uvedemo sankcije i čekaju još samo Vučićevo odobrenje - dodao je Vučić.

Vučić je kazao da je Bin Zjeda upoznao još kao ministar odbrane, te da tada nije znao koliko je on bio značajan.

- Svi su govorili da je on najmoćniji čovek zaliva. Pitao me tri puta šta želim, i ja rekao ništa hvala na prijateljstvu. Pričali smo o svemu o geografiji jer još nismo imali odluku o fiskalnoj konsolidaciji, i on nam je strašno pomogao. Ljudi moraju da znaju da smo zahljavjući njemu uštedeli za zemlju stotinu miliona evra. I na kraju ručka me je opet upitao šta želim u stvari, i tada sam mu rekao samo da dođe u Srbiju. Primio sam ga u očevoj kući i kod nas je običaju da muškarci kao za slavu ne sedaju, i to ga je oduševilo. On je u stanju da najmoćnijoj zemlji sveta kaže 'ajde sada napustite tu bazu'. On i Bajdenu i Putinu kaže sve što želi, ima saradnju sa Sijem, i pratio sam odnose prema Kini, i ja njegove savete neretko koristim - rekao je Vučić.

O ekonomskom sporazumu sa UAE kaže da kada noni naprave dronove Srbija može brže da ihd obije, da je to velika stvar za izvoz robe i da će to u mnogome u naprediti zemlju i da će to biti primetno u godinama koje dolaze.

- Naravno da sam u pravu, ja volim te ljude i znam koliko im je stalo, ali znam šta je to što oni ne mogu da znaje. Moj posao je da čuvam ovakve finansije. Nije pitanje da li ćete da dobijete jedne izbore već kojim putem idem zemlja - rekao je Vučić o sindikatima.

Predlog broj dva - Pruga i obilaznica

2. Pruga i obilaznica 1.deo pic.twitter.com/KoawlyIK70 — Hit Tvit (@hit_tvit) October 6, 2024

Vučić kaže da će naši mađarski prijatelji rešiti probleme sa prugom.

- To je važno za sve nas. Neće biti lako da izdržimo sve projekte to mnogo košta. Banatska pruga košta milijardu, ali do sada smo izdržali. Važno je da sve što smo zamisliti do Ekspa 2027. i završimo - kaže predsedni, te dodaje da je narod navikao na ovakve vesti, iako to baš i nije tako pogotovo ako se uzme situacija do 2012. godine.

Od Beograda do Budimpešte stizaće se za 2 sata i 40 minuta, na šta je Papadakisova rekla da je to ogromna investicija koja zahteva hrabrost i investiciju.

- Benefit ne vidite odma već u narednim godinama koje dolaze. Brži prevoz putnika, za sve nas to znači, ali i robe. Ubrazavaju se procedure izvoza i za orivredu postaje sve efikasnije. Nije neverovatno jer se to u Evropi već dešava, ali evo neko je i kod nas morao da preuzme taj projekat izgradnje pruga - kazala je Papadakisova.

Šarić kaže kako Hrvati još uvek nemaju takve pruge.

- Danas situacija u Srbiji izgleda nadrealno... - dodao je on.

Vučić kaže da je svojevremeno nuđeno Hrvatima da rade zajedno, te da će glavni put Srbije ići preko Mađarske do Beča, ali da će i brza pruga do Šida bit izgrađena, te da će se spojiti i sa Dubrovnikom i Zagrebom.

Predsednik kaže da Srbija ima najmoderniju železničku stabicu na prokopu, vozovi su najuredniji.

Foto: Printskrin/Pink

- Žena vam donosi Zero Kolu, nadam se da to nisu uveli samo zbog mene... Ne stignete ni da popijete a već ste u Novom Sadu. Sve je čisto kao da ste u Švicarskoj a ne u Srbiji - rekao je Vučić, te dodao:

- Krali su nam kablove stalno, i tu imamo probleme dok sve pohapsite i to je usporavalo vozove. Od danas voz ponovo ide 200 na sat. Rešili smo tako što smo uzeli rezervne delove od naših prijatelja iz Kine. Uhvatili smo te grupe lopova...

O novoj autobuskoj stanici Vučić kaže da je bitna stvar što ljudi neće morati da se uvlače u centar grada.

O izjavi Ponoša, kaže da će oni za 8 godina početi da pričaju da su oni gradili Beograd na vodi, i to uopšte nije vic.

- Oni su nama uništili vozove, železničku stanicu, mi izgradili novu a oni i dalje misle da to ne radi, jer je to u njihovim balonima nemoguće. Oni ne veruju da postoji nova autobuska stanica, ne postoji Prokop, već je vojska bila savršena u njihovo vreme kada smo topili tenkove, a nismo imali ništa od oružja i oruđa, a od letelica imali dva Miga koji su bili kao mrtvački sanduk - rekao je Vučić.

Šarić je na izjave opozicije o novoj autobuskoj stanici kazao da se seća prvog dolaska u Beograd, te da je posetio tada železničku stanicu koja je izgledala užasno, pre 17 godina.

- To se ne može negirati. Vozio sam se i novim vozom. Takođe Novi Beograd je širok ima mjesta za parking i za sve i mnogo je podesniji za sve te stvari - kazao je Šarić.

Vučić kaže da sumanuto zvuči kada objašnjavamo sebi da imamo jednu od najmodernijim železničkih stanica u Evropi.

- Oni žive u zatvorenim krugovima svojih laži - kaže Vučić.

O vidikovcu na Kablaru, opozicija je takođe "okrenula ploču" u odnosu na period kada je izgradnja krenula.

- Ovo bolje govori samo za sebe nego što mi govorimo - kazao je Vučić nakon što je prikazan video o "promeni ploče" u opozicionim medijima.

- Ja sam u Njujorku nekoliko čudnih sastanaka imao i mnogo naučio. Oni su bili zatvoreni za javnost i tu su bili najmoćniji ljudi sveta... Postoji stvar u savremenom svetu gde svako dobije prostor za delovanje, posebno jer ljudi ne traže nešto što je normalno, dobro i vredno pažnje. Ljude priblači ono loše i negativno. Zato se pojavljuju ljudi koje nikada ne biste uzeli ni za poptredsedbika kućnog saveta... Ali, to se neće promeniti u eri socijalnih mreža. Biće sve više ovakvih stvari gde ćete morati da slušate polupismene. Ne dao Bog da se doečapju vlasti, država nije igračka... Ovo je suviše ozbiljno i to ne može ni da privuče pažnju. Očekujem u narednih 48 sati žestok odgovor Izraela, napad na iranska ne samo libanska postrojenja - rekao je Vučić.

Predlog broj tri - Dešavanja na Bliskom istoku

- Što se ovog sukoba tiče oseća se po ceni nafte, o tome moramo da brinemo i povećana cena će u nekom daljem periodu značiti promenu i drugih cena, mislim na ceo svet... Amerika to sebi ne sme da dozvoli. Sva moć Amerike počiva na 3 stavke, ja nisam protivnik već samo racionalan... Jedna je najjeftinija nafta i benzin gotovo u celom svetu, jeftina hrana i treće je da stambeni prostor dobijete da ga otplaćujete ceo život, ali ga imate. To je suština Amerike, na izrazito vrednim ljudima. Mislim da nemaju luksuz da dozvole rat, ali da li može d aizmakne kontroli, pa može... Sve što su mislili da mogu da kontrolišu i nanose štetu Rusiji to može da se vrati kao bumerang jer situacija na frontu nije jednostavna za ukrajinsku stranu, pred nama je da to pratimo. Kada se sve to događa us vetu, mislite da će neko da kaže 'dobroje da nemamo rat'... Misle da se to tamo negde dešava, ja mogu sebi da dozvolim da to kažem. Nas se ne tiče šta se zbiva spolja. Tako nisamo shvatali ni kad je pao Berlinski zid, nismo shvatili da budemo jedinstveni toko devedesetih, da se obračunavamos a rukovodstvom Srpske i da će to proći nekažnjeno... Nikad nismo razumeli šta je ekonmska moć... Sve se usvetu promenilo samo se mi pravimo da ne vidimo to. Ovo što se dešava u Americi, stalo je malo više od 4 nedelje do izbora i to je fascinantno što se Mask pojavio na Trampovom skupu. On je intelektualac i genije... Nije jednostavan u komunikaciji, i on zna o Srbiji mnogo stvari. Vidite ne jednostavnog čoveka, ali čoveka koji mnogo zna i to što on govori nije naivno i šta gdo on govori to će ostati zapisano - rekao je Vučić.

Predsednik kaže da mi svoj interes treba da gledamo i kako da sačuvamo svoju zemlju i da vodimo računa jer se u vsetu 'slonovi tuku' i Izrael ima vojsku sa kojom malo ko može da se meri.

- Američki Hajmars je slabiji od istog oruđa Izraela, u svemu je slabiji, a reč je o vrhunski preciznom koja nanosi veliku štetu Rusiji. Izarelski dronovi su mnogo jeftiniji nego američki riperi a postižu jednake ako ne i bolje rezulate kao američki - kazao je Vučić.

Dodao je da se komplikuju odnosi, govoreći o embargu Makrona za prodaju oružja.

- Izarelski vojnik ili dron što vidi to ide kroz kompjuterski sistem i to svi vide. Ovo su prvi digitalni ratovi i veoam ih je teško savladati... Svakako će Hezbolah i Iranci naneti štetu, ali Izrael ima veliku dominaciju... Mi ćemo pokupati da uradimo i nešto promenimo u naredne tri godine, i da tu vrtsu operativnosti obezbedimo unašoj vojsci i potrebna su velika ulaganja - kazao je Vučić.

Šarić kaže da pobeda Hamasa je to već što je pao rejting Izraela u svetu i da je ta taktika isprobana već na Srbima, od strane Nasera Orića, te da su to Srbi prvi doživeli.

- Hamas i Palestina su mahali transparentima za podršku bombardovanju Srbije, ali to se zaboravilo - kazao je Šarić.

Pobeda sa Izrael, prema rečima Šarića je da Netanjahu igra veliku predizbornu igru, kako bi namestio Trampu pobedu.

- Duboka država je protiv Netanjahua, ali on razume šta se tamo dešava - rekao je Šarić, te dodao da je Iran pustio svoje "čedo" Hezbolah i da je to sramota za njih.

Šarić kaže da je stanje u Izraelu bili pred građanski rat neposredno pred napad Hamasa.

- Fascinirano smo ime kako to izvode. Suštinski im ne možete ništa - nadovezao se Vučić, te dodao da je video Netanjahua, Pezeškijana kao i Hercoga i predsednika Turske u Njujorku i razgovarao sa svima i da je video da je Netanjahu umoran, ali da misli da su mu se naknadno i skoro otvorile karte.

- Iz Libana je došlo više napada na Sever koji su mu dali priliku da drugačije predoče stvari SAD... Imate Duboku državu, ali i Belu kuću koja je ivek uz Izrael i uvek je dominantnija. Odatle imate stotine aviona na nosačima, u GGS prostoru oko Arabijskog zaliva. Nema to veze sa izborima, gotova sam siguran u to mislim da je ugledao istorijisku priliku. Nije mi ovo on rekao takos am siguran da on razmišlja da će narednih 10 godina neizvesne, te da njegova sadašnja prednost treba da bude iskorištena kako bi rešio sve probleme. Mislim da je to Netanjahuov motiv. On ima motiv da brani, Iran se postavlja kao zaštitnik muslimanskog sveta, neće to da rade neke druge zemlje, tako da je komplikovana i teška situacija. Prijatelji su nam i jedni i drugi, i posebno imajte u vidu da će situacija u Ukrajini ići sve teže po Zapad... Ulaganja će biti deset puta veća da bi se Bliski istok sačuvao... Tamo se sve pretvorilo u navijanje, to ne mogu da slušam. Plašim se raspirivanja velikog sukoba. Nastranu ljufski odnos da vam je žao stradalih ljudi i dece. Brine me šta će nama da se dogodi... Kada slušate te govore na Zapadu, oni nemaju veze sa realnošću... - kazao je Vučić.

Predsednik kaže da se stvari u Evropi menjaju i što se pre promene biće bolje.

- Da li će to biti dovoljno plašim se da ne. Nadam se da ovo na Bliskom istoku neće da eskalira - kazao je Vučić.

- Samo da znate Ukrajina će teško imati struju na zimu, svi viškovi će ići za Ukrajinu, i mi ćemo imati visoku cenu, ne mislim na ovo što plaćaju građani... Bezbroj problema o kojima moramo da brinemo. Srećom ovaj B3 kompleks elektrane Kostolac je počeo da radi... Ali ratovi moraju da se zavrašavju. Verujem ako Tramp pobedi da će rat da stane, ali i ako pobedi Haris verujem da će i ona morati nešto da uradi po pitanju zaustavljanja rata - kazao je Vučić.

Predsednik je najavio da ujutro u 5 ide u Hamburg, zatim putuje u Tivat, pa će razmisliti šta će da radi sa Duborovnikom.

Foto: Printskrin/Pink

- Ja se borim za slobodarski prustup svoje zemlje, to je najteže - rekao je Vučić.

Kako kaže opozicija govoreći protiv litijuma citira ginekologe.

- Za mene je neverovatno da misle da mogu da suštinski menjaju odluke vlasti. Daj da saslušamo sve, ali nemojte da preterujete... Vozim se avionom za Njujork i svi ljudi koji lete sa mnom idu jer smo napravili Er Srbiju, i sada imamo najbolju kompaniju. Daću sve od sebe da odem da obićeđem gradove u Kini sa kojima imamo let... Ljudi se ne sećaju i tako će reći sutradan da su oni to sve gradili. Žive u novim lažima na socijalnim mrežama i to je opasnost... Moja molba uz zahvalnost ljudima je da prate rezultate i veruju u rad i marljivost a ne u prazne priče - kazao je Vučić.

Podsetio je i na period kada su pojedini tvrdili da su izbori bili pokradeni, te da se kao objašnjenje za isto navodilo da su glasali ljudi koji nemaju društvne mreže.

- Sebi dajete za pravo da tako sudite o svojim najbližima. Imaju istraživanja i na dnevnom nivou, sve je poznato, ali neki ljudi to ne žele da prihvate... To je naš problem i sa Albancima, jer imaju bezbroj botova koji rade za tzv. Kosovo da ih se ovi u Briselu plaše. I to apsolutno. Ne smeju da donose odluke koje bi inače donosili, već samo po principu straha od albanskih botova... To će vam svako od njih potvrditi ako hoće da budu fer. Znaju da sam u pravu. Oni se ponašaju kao grupa za pritisak - rekao je Vučić, te dodao da mi imamo pogrešan pristup gde mislimo da smo dovoljno veliki da budemo kalif u svojoj zemlji.

- Srbija se ubrzano menja, ali imajte na umu da smo mnogo vremena i izgubili - dodao je predsednik.

Papadakisova je istakla da glasa za predlog broj 1, a to je kreditni investicioni rejting.

Vučić je kazao da nije samo problem opozicija, te da postoje unutrašnji i spoljni pritisci koji otežavaju realizaciju planiranog.

- Da li će uspeti to da se nastavi 2027. videćemo - rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da sada svi idu auto-putem i da nema bojazni za bilokoga, te da slede obilaznice i za druge gradove.

- Možemo i ovaj Anin stakleni vidikovac da gledamo... Ja ću da se postaram za ćevape, prasiće, jagnjiće i rakiju a Ana neka šeta po staklu, ona može, to nije za nas od 115 kilograma - našalio se Vučić.

Šarić je dadao da su mu sve teme bile bliske i važne, ali da ipak glasa prvu.

- Vi mislite daje to lako i lepo što bi im bilo ostavljeno. Uprskali bi za kratko vreme, znam ih ja a zna ih i narod - dodao je Vučić o ponašanju opozicije.

