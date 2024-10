RASKOL PRED SEDNICU O LITIJUMU: Zašto je baš danas Aleksić udario na ostatak opozicije?

PREDSEDNIK Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić jutros je imao konferenciju za novinare u Narodnoj skupštini, na kraju koje je teatralno rekao da kreće put nedeljica, gde ga je čekao ostatak opozicije.

FOTO TANJUG/ MARKO ĐOKOVIĆ

To ništa ne bi bilo čudno da tokom konferencije nije udario po tim istim „saborcima“ koji ga čekaju, sipajući drvlje i kamenje po kompaniji Rio Tinto, koju su u Srbiju dovele stranke i njihovi članovi koje su danas opozicija!

Miroslav Aleksić je iznosio tvrdnje da je kompanija Rio Tinto uticala na smenu vlasti u Gvineji i pravo niootkuda napravio paralelu sa Srbijom, insinuirajući da je ta kompanija zaslužna za dolazak Aleksandra Vučića na vlast.

Podsećamo, komapnija Rio Sava registrovana je u Srbiji 2001. godine, 13 godina pre nego što je Aleksandar Vučić postao premijer, a 16 godina pre nego što je postao predsednik Republike Srbije. Eksplotacione dozvole ovoj kompaniji izdavane su u vreme kada su na vlasti bili Demoskratska stranka i Demokratska stranka Srbije, dva puta je menjan zakon o rudarstvu, kada su premijeri bili upravo iz ovih stranaka, te je teza Miroslava Aleksića potpuno zbunjujuća, osim ako se iza svega ovoga ne krije namerni, dobro tempirani napad na ostatak opozicije.

Čini se da se i opozicija pribojava ponedeljka i početka skupštinske sednice, na kojoj će se raspravljati o predlogu opozicije za zabrannu istraživanja i iskopavanj litijuma, dok oni ne dođu na vlast. Da li je Miroslav Aleksić jutros iskoristio momenat, da iznese niz optužbi na račun kompanije koju su u Srbiju doveli njegove kolege iz opozicije, kako bi tokom naredne nedelje mogao da se pozicionira kao lider opozicije? Setimo se da na prethodnim izborima nisu mogli da se dogovore ko će biti nosilac liste, pa je tako opoziciona lista imala dva nosioca – Mariniku Tepić iz Đilasove Stranke slobode i pravde i Miroslava Aleksića. Sveopšti utisak je da je Aleksić uvideo da će naredna neđelja u parlamentu biti debakl za opoziciju, pa sada traži način da se iz toga izvuče javno optužujući svoje kolege da su u Srbiju dovele kompaniju koja je, prema njegovim navodima, koruptivna i bira ko će biti na vlasti.

Aleksiću je jutros odgovorila predsednica skupštine Ana Brnabić. „Čuli smo da Miroslav Aleksić ima neka direktna saznanja, ne samo o korupcionaškim aktivnostima i aferama Rio Tinto, već i o tome da Rio Tinto jeste kompanija koja je, valjda, dovoljno jaka da po svetu može da utiče na izbore, menja vlade, bira predsednike... Nadam se da je poslanik Aleksić to saznanje podelio i sa Interpolom, što je to pravo mesto, mnogo više nego Narodna skupština Republike Srbije”, kaže Brnabić. “Ja takva saznanja nemam, ali recimo da je tako. Čini mi se da je onda time Aleksić, uz Rio Tinto, pre svega optužio svoje koalicione partnere sa kojima je potpisao ovaj predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima i koji su bili na vlasti od 2000. do 2012. godine. Zato što mi doveli Rio Tinto u Srbiji nismo. Mi Rio Tinto nismo pozvali u Srbiji. Od generalnog direktora kompanije Rio Tinto su svi građani Republike Srbije mogli direktno da čuju na sastanku u Ljuboviji. Citiram: "došli smo kada su nas pozvali, 2001. godine". Dakle, oni koji su danas opozicija, koji su bili vlast između 2000. i 2012. godine su doveli taj i takav Rio Tinto u Srbiji. To što Miroslav Aleksić ima, to je zanimljivo čuti - kazala je Brnabić.

Podsećamo, u ponedeljak u 10 časova u parlamentu počinje rasprava o kontroverznom predloogu zakona o zabrani istraživanja i iskopavanja litijuma i bora koji je predložila opozicija. Obrazloženja predloga zakona je manjkavo, puno lažnih vesti i netačnih informacija, bez mišljenja rudarsko-geološke struke, ali sa citatima Podrinjskog antikorupcijskog tima i uglednih ginekologa. Zakon će, ispred čitave opozicije braniti Danijela Nestorović, iz Ekološkog ustanka.

