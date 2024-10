"NEĆE ME POBEDITI, TO SAM VAM REKAO JOŠ PRE DESET GODINA": Vučić jasniji nego ikad (VIDEO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se večeras na društvenim mrežama, gdje je podelio snimak iz Subotice. Danas je tamo posetio završne radove na staničnoj zgradi brze pruge, i poslao snažnu poruku.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

- Neće me pobediti, to sam vam rekao još pre deset godina - navodi u opisu videa.

Tokom današnjeg obraćanja povodom navoda opozicije da će pobediti bez pomoći stranih faktora Vučić je rekao.

- Je li na Vaskrs ili na Božić? Svaki put ima na neki Vaskrs ili Božić, i tako slušam već dvanaest godina. Neće me pobediti, to sam vam rekao još pre deset godina. Sam ću da odem. Sam ću da odem, a nadam se da neće moći da pobede, oni koji su najgori u ovoj zemlji, ni one, koje mislim da podržim, i kojima mislim da pomognem na predstojećim izborima. Živi bili, pa videli, do sada sam svaki put ja bio u pravu — bar je deset - nula po tom pitanju - kazao je Vučić.

Kako je dalje naveo, da li će biti "deset - jedan ili jedanaest - nula", verujte pobedniku na reč.

