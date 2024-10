OPOZICIJA JE NAŠ SAVEZNIK Poslušajte kako Kokanović preti: Služićemo se i nedozvoljenim sredstvima (VIDEO)

LAŽNI ekolog i lažni lider Zlatko Kokanović jasno je rekao da će, ukoliko dođe do novih protesta, opozicija koristiti sva dozvoljena i nedozvoljena sredstva.

Foto: Novosti

- Opozicija se ujedinila oko jedne teme. Oni su naši saveznici. Nikakvi dogovori, nikakvi kompromisi, nikakvi dijalozi sa kompanijom i sa vlašću ne dolaze u obzir. Ili će biti rudnika, a nas neće biti ili će biti nas a neće biti rudnika. Kompromisno rešenje ne postoji. - istakao je Kokanović i objasnio kako će izgledati budući protesti:

- Preći će se u radikalizaciju ali na onim primerima gde smo ostvarili neke uspehe u 2021. godini. Najverovatnije će to biti blokade saobraćajnica, mada smo to bili prestali i izbegavali da ne maltretiramo svoje građne, ali one su nam najviše urodile plodom. Mi ćemo, ako dođe toga, da služimo svim dozvoljenim i nedozvoljenim sredstvima. - istakao je Kokanović.