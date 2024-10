BRNABIĆ: Ponosna sam što sam deo tima Aleksandra Vučića, koji je uvek verovao u ljude

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je danas da se na jučerašnjem primeru jasno moglo videti koliko Aleksandar Vučić voli Srbiju i sanja velike snove, dok neki drugi u regionu ne mogu ni da proslave nešto bez pominjanja Srbije.

Foto: TANJUG / RADE PRELIĆ

Ona je gostujući u jutarnjem programu televizije Pink istakla da je odgovor predsednika Vučića na slavlje Mila Đukanovića uz reči „ne može nam niko ništa jači smo od Srbije“ toliko precizan i direktan i da na najbolji mogući način oslikava razliku između Srbije i ostalih.

- Odgovor predsednika Vučića Milu Đukanoviću je toliko jasan, toliko direktan i sažet da ja dugo nisam čula nešto što na tako dobar način pokazuje taj odnos. Kako on kaže – obojica su opsednuti Srbijom, predsednik Vučić je voli a Đukanović je mrzi. I sam jučerašnji dan je pokazao takav kontrast – neko proslavlja nešto mrzeći nekog i poredeći se nekim, tolika je ta tvoja frustracija Srbijom da i u momentu neke sreće i raodosti opet misliš na Srbiju i poredeći se sa njom, dok niko u Srbiji ni ne razmišlja o tebi. Istovremeno, Aleksandar Vučić uživa u još jednom neverovatnom uspehu Srbije u Kuli Beograd i kaže ja sve najlepše mislim o Crnoj Gori, volim Srbiju i radićemo još više da se razvijamo. Pa mi ćemo do kraja godine imati brzu prugu do Subotice, imaćemo prosečnu platu u zemlji od preko 900 evra... Juče smo usvojili zakon u skupštini gde ćemo za prvo dete odvajati 500.000 dinara, za drugo 600.000 dinara, tako da i imate čime da budete frustrirani. Ako je to nešto što vas muči, mučiće vas još više u budućnosti - poručila je predsednica parlamenta.

Brnabić je podvukla da se na primeru opozicionog predloga zakona o zabrani eksploatacije litijuma i bora jasno može videti njihova neozbiljnost, naspram odgovornosti Aleksandra Vučića, koji je proveo desetine sati u razgovoru sa građanima.

- Ja sam upravo zbog toga i insistirala da se u parlamentu što pre nađe ovaj predlog zakona oko zabrane istraživanja i iskopavanja bora i litijuma. Zaista duboko verujem u to, zbog toga sam i postala član SNS-a i zbog toga sam ponosna što sam deo tima Aleksandra Vučića, zato što je to tim koji je uvek verovao u ljude u Srbiji. Uvek smo verovali da će ljudi najbolje znati da odluče kada im date sve informacije transparentno. Kao i sada – mogu da vide kakav je Aleksandar Vučić a kakav je Milo Đukanović. To vam je ista priča i sa ovim zakonom. Kada je Aleksandar Vučić otišao u Mali Zvornik i Ljuboviju da priča sa ljudima satima i satima, da svako moože da uđe tamo i postavi pitanje u direktnom prenosu, da nikom nije zabranjen ulaz u te prostorije.. u tom trenutku su ljudi razumeli da će Vučić ozbiljno kontroslisati ovaj projekat i da će se boriti za Srbiju. Ne za Rio Tinto, već za Srbiju. Ljudi su tada prozreli da su protesti politički, da se ponovo samo čekala prilika da se napadne Aleksandar Vučić. A na predlogu zakona opozicije moći će da vide njihovu neozbiljnost i neodgovornost i šta bi se desilo ako bi oni kojim slučajem doošli na vlast - rekla je predsednica skupštine.