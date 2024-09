SAZNAJEMO: Hrvatski pipci među poljoprivrednicima-opozicionarima nastavljaju da se šire

NAKON što smo prethodnih dana razotkrili da je jedan od glavnih organizatora nedavnog pompezno najavljivanog zajedničkog protesta dela udruženja poljoprivrednika i „ProGlasa“ u Novom Sadu, koji je doživeo potpuni fijasko, Vladimir Višić iz Stare Pazove, koji se nalazi u veoma intenzivnim i krajnje sumnjivim vezama sa hrvatskim faktorom, novija saznanja pokazuju da su hrvatski pipci u navodnim protestima poljoprivrednika, koji se održavaju u aktuelnom ili su najavljeni za predstojeći period, daleko razgranatiji.

Foto: Tanjug

Tako je, sa ciljem što je moguće šire destabilizacije društveno-političkih prilika u našoj zemlji, koja bi svoj vrhunac trebalo da ima u svojevrsnom Beomajdanu, odnosno nasilnoj promeni legitimno izabranih vlasti po modelu tragičnih događaja u Ukrajini sa kraja 2013. i početka 2014. godine, kao novi „favorit“ hrvatske strane među ovdašnjim poljoprivrednicima odabran Damir Perčić, član Upravnog odbora „Udruženja poljoprivrednika Subotice“.

Perčić među malobrojnim poljoprivrednicima koji, pod izgovorom borbe za poboljšanje svog statusa, nastoje da u sprezi sa opozicionim subjektima i njihovim stranim mentorima stvore uslove za realizaciju Beomajdana, važi za jednog od najradikalnijih i najekstremnijih.

Do koje mere ide njegov ekstremizam u postupanju prema zahtevima hrvatskih obaveštajnih i političkih struktura govori i to da pred svojim najbližim saradnicima komentariše da je posebno značajno to što je među poljoprivrednicima koji protestuju najviše Hrvata, pri čemu od njih zahteva da takve njegove ocene ne prenose široj javnosti.

Bilo kako bilo, izvesno je samo to da će, baš kao i u slučaju Višića prilikom nedavnog protesta dela poljoprivrednih udruženja i opozicije u Novom Sadu, i sa igranjem na kartu Perčića hrvatski faktor pretrpeti potpuni debakl.