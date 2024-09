"DEO KOLAČA IMAJU FRANCUZI" Vučić otkrio - Bukti politička borba u Africi između Kine i Amerike

KINA je ugrozila dominaciju SAD, kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić za RTS.

Foto Dragan Milovanović

- Bukti politička borba u Africi između Kine i Amerike, deo kolača imaju Francuzi, Rusi, ali je to mali deo velike torte, a što se tiče uticaja, Kina je ugrozila dominaciju SAD. Ako postoji kontitent gde je puna dominacija SAD to je onda Afrika. Zato se ti glasovi čuju iz Afrike i Južne Amerike, gde ima grupa od 8 zemalja, gde SAD ima kontrolu na svega 2 zemlje, i šire se i po Karipskim zemljama, ali će suštinska borba biti oko veštačke inteligencije, ko tu pobedi, vladaće svetom - rekao je on.