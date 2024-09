VULIN PORUČIO MILIVOJEVIĆU: Ne svađajte se sa zdravim razumom

POTPREDSEDNIK Vlade RS Aleksandar Vulin u Narodnoj skupštini odgovorio je poslaniku Srđanu Milivojeviću koji je između ostalog rekao da smo za vreme ove vlasti imali bonove za benzin i hranu, ali i da je ova vlast pokrala trudnice, porodilje i ratne veterane.

Foto Ministarstvo odbrane

- Besmisleno je raspravljati o tome šta je bilo pre 30 godina, ali ako treba da objašnjavamo hiperinflaciju ili zašto smo imali redove za benzin pre 30 godina, možda bi se neko setio da smo imali sankcije Ujedinjenih nacija, da je svaka litra benzina koja je bila potrošena u recimo sanitetskom vozilu bila krivično delo, i da je svaki lek koji smo odnekud nabavili bio krivično delo. Ako ćemo da se vratimo u to vreme možda nije loše čisto da se podsetimo i ko je tada tražio da nam se dodatno uvode sankcije, ko je tada navijao za to - rekao je Vulin.

Potpredesdnik Vulin je dodao da je politička borba sasvim opravdana stvar i da koristi svaki argument.

- Mislite da izgledate bolje pred svojim biračkim telom, to je potpuno legitimno i nema ljutnje, ali ovo je svađanje sa zdravim razumom i ovo je stalno opravdavanje naših neprijatelja i protivnika. Znači nije kriv onaj ko nas je bombardovao i ko nam je uveo sankcije već smo krivi mi zato što su nam uveli sankcije i zato što su nas bombardovali.

Naglasio je i da je Aleksandar Vučić bio odličan ministar informisanja i da se on toga ne stidi, naprotiv.

- Ovo me podseća, i ne slučajno, na Džejmsa Rubina. Ako se sećate Džejmsa Rubina koji je muž Kristijan Amanpur, on je sad ispred Stejt Departmenta neki cenzor za naš prostor, on kontroliše novac koji se daje nevladinim organizacijama u oblasti medija za borbu protiv malignih uticaja, tako nešto objašnjavaju. I sad, kaže Džejms predsedniku Vučiću "ako ne budete slušali, podsetićemo mi na vašu ulogu za vreme bombardovanja". Odlično, podsetite, bio je ministar informisanja, branio je svoju zemlju. Sjajno, obavezno podsetite. A šta ćemo ako mi podsetimo na njih i na sve ono što su oni nama radili?

Osvrnuvši se na Milivojevićevu laž da je država pokrala ratne dnevnice veteranima potpredsednik Vulin je rekao da su ratne dnevnice isplaćene apsolutno svima i podsetio na malverzacije sa tim dnevnicama u vreme kada je na vlasti bila Demokratska stranka.

- Da bi se kupila pobeda na izborima u Topličkom okrugu rezervistima u tom okrugu isplaćene su duple ratne dnevnice, samo njima. Zbog toga su krenule masovne tužbe od više milijardi koje nisu bile odbranjive. Niste mogli da objasnite da ste u Toplici isplatili ratne dnevnice dva puta a da u Rasinskom okrugu niste. Plaćali smo do 2017. i 2018. godine sudske penale zbog toga što je urađeno, ne treba ni da vam kažem da je to urađeno u vreme vlasti Demokratske stranke - rekao je potpredsednik Vulin.