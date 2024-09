PREMIJER VUČEVIĆ SE UVERIO: Sremska Mitrovica predvodi u održivom razvoju- Industrija radi punom parom uz zaštitu životne sredine!

PREMIJER Miloš Vučević obišao je danas Sremsku Mitrovicu sa predsednicom Pokrajinske vlade Majom Gojković, u kojoj se sastao sa gradonačelnikom Branislavom Nedimovićem.

Foto: Printskrin Instagram/milosvucevic

Premijer i gradonačelnik obišli su Carsku palatu, Osnovnu školu "Jovan Popović", završetak radova na izgradnji multifunkcionalnog terena, kao i fabriku "Metalfer Stil Mil".

Vučević je istakao, nakon razgovora sa gradonačelnikom Branislavom Nedimovićem i njegovim timom, da Sremska Mitrovica ima jasnu viziju šta treba dalje da radi i da je u prethodnom periodu mnogo urađeno u pogledu infrastrukture, dovođenja investitora i otvaranja novih radnih mesta.

-Ono što ovaj grad treba da radi jeste da pokaže da je ovo grad sa viševekovnim kontinuitetom, da je ovo stari carski grad Sirmium, da ima bogatu istoriju i tradiciju. To ne znači da treba da ostanu zaglavljeni u prošlosti, već da razumeju šta je budućnost i peta industrijska revolucija koja je počela. Da bi Sremska Mitrovica dobila puni karakter grada, a ne samo velikog mesta od 80.000 stanovnika, mora da pokaže da je dala 6, 7 velikih rimskih imperatora, da je bila grad od preko 100.000 u vreme Rimske imperije i jedan od bastiona rano-hrišćanske faze Rimske imperije, do današnjih dana kada ima mnogo fabrika. Danas smo obišli, pored istorijskog kompleksa, što je meni kao amateru zaljubljenom u istoriju značilo da naučim nešto novo, videli smo i jednu od najmodernijih škola u Srbiji, OŠ “Jovan Popović” koja je kompletno sagrađena i pokazali nove sportske sadržaje koje se rade. Osim toga, imaju pametne table, elektronske dnevnike i knjige, a vazno je i ono što nam često fali, a to je sicijalizacija i aktivnosti napolju, sportska druženja. Nije samo da li će neko biti vrhunski sportista, već da se druže i upoznaju. Pravi se i novi teren koji nam trebaju u svakom delu Srbije. Posetu Sremskoj Mitrovici završavamo posetom teškoj industriji kompanije “Metalfer Stil Mil”, odnosno valjaonice koja je nastala kao grinfild investicija, jer su vlasnici krenuli iz početka sa oko 600 zaposlenih. Ne samo da imaju valjaonicu, nego i topionicu čime je zaokružen ceo kompleks teške metalne industrije. Za svaku pohvalu je zaštita životne sredine, jer je ova kompanija uspela da negativni ekološki uticaj svede na najmanju moguću metu poštujući evropske standarde. Nama treba industrija, jer je nosilac razvoja, a štite životnu sredinu i dokaz su da postoji održivi razvoj. Menadžment firme je istakao koji su im problemi, koriste čelični otpad kao sirovinu, a veliki je izazov da ga nađu. - rekao je Vučević.

Premijer je podsetio i da je ova firma učestvovala u izgradnji kapitalnih projekata u Srbiji i Koridora 10, projektu brze pruge,te da rade i za Krušik iz Valjeva.

-Čestitam gradonačelniku Nedimoviću koga nosi nova energija, ima novu snagu da sa svojim timom učini Mitrovicu boljim mestom za život, i verujem da će u tome biti uspešni. Verujem da ćemo zajednicu sednicu Vlade Srbije i Pokrajinske vlade imati 23.oktobra na Dan oslobođenja Novog Sada i pričaćemo o najvažnijim projektima za ovaj deo Srbije. - dodao je