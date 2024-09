VUČEVIĆ U SREMSKOJ MITROVICI: Grad ima jasnu viziju šta dalje da radi (VIDEO)

PREDSEDNIK Vlade Republike Srbije Miloš Vučević u poseti je Sremskoj Mitrovici.

Foto: Novosti

Premijer se obraća

- Mislim da Mitrovica ima jasnu viziju šta dalje da radi, Mitrovica nema neki ozbiljan problem oko zapošljavanja. Ono što mora i treba da radi jeste da pokaže da ovaj grad ima istoriju i tradiciju, da bi dobila puni karakter grada mora upravo da pokaže da je dala šest ili sedam rimskih imperatora. Danas smo obišli pored istorijskog i kulturnog kompleksa, videli jednu od najmodernijih škola. Posebno sam zadovoljan kada sam video kopleks sportskih terena. Posetu završavamo obilaskom "Metalfer Steel Milla", ozbiljne kompanije koja ima 600 zaposlenih. Za svaku pohvalu je zaštita životne sredine. Nama treba industrija jer je ona nosilac razvoja. Ovo je dokaz da postoji održivi razvoj. Meni je posebno važno da rade za našu namensku industriju, rade za Krušik. Čestitam gradonačelniku Nedimoviću, očigledno da ga nosi nova energija, da Mitrovicu učini boljim mestom za život. Može da računa na podršku i republičke i pokrajinske vlade - kazao je Vučević i istakao da će 23. oktobra biti održana zajednička sednica dve vlade na Dan oslobođenja Novog Sada, upravo u Novom Sadu.

O Vučićevom govoru

- Predsednik Vučić navikao nas je da ima zaista ozbiljne, sadržajne i argumentovane govore u Generalnoj skupštini ili Savetu bezbednosti. Očekivali smo da on ima govor kakav je i imao, hrabar, slobodarski, jasan, precizan i pre svega činjenično i pravno argumentovan. Verujem da je veliki deo sveta apsolutno saglasan sa onim što je rekao Vučić. Ne može to i ne sme svako da izgovori, jer nije lako to izneti, treba da imate velika i tvrda leđa da možete da izdržite sve udare, jer oni koji su dominantni u međunarodnim odnosima ne vole da čuju da male države slobodarski razmišljaju i smeju da kažu to što je juče rekao Aleksandar Vučić. A podsetio ih je da ono što se danas dešava u različitim delovima sveta je samo posledica onoga što su radili SR Jugoslaviji, odnosno Srbiji, 1999. godine, onda 2004., 2008., pa do dana današnjeg. Ne staje pritisak na Srbiju da mi treba da se odreknemo dela teritorije, da treba da pokleknemo, za nas ne važe međunarodna javna pravila i pravo koje važi za neke druge. Kada mi to kažemo, kažu pustite, to više nije tema, neke druge teme su važnije. Na nama je da podsećamo i opominjemo celo čovečanstvo, ali nije to lako, jer se time zamerate moćnim državama. Svi smo ponosni na ono što je rekao. Verujem da će i ovaj govor biti jedan od najgledanijih i najčitaniji i da će to ohrabriti i osloboditi veliki broj država koje pripadaju slobodarskom svetu. One nisu snažne dovoljno ekonomski ali imaju pravo da se bore za svoju budućnost.Ponosni smo svi na njega i dobili smo novi elan da se borimo i radimo - naveo je Vučević.

Obilazak fabrike "Metalfer Steel Mill"

Predsednik Vlade obišao je fabriku "Metalfer Steel Mill".

Poseta OŠ „Jovan Popović“

Vučević je posetio i Osnovnu školu „Jovan Popović“ i obišao završetak radova na izgradnji multifunkcionalnog terena.

Obilazak Carske palate

Posle sastanka premijer je obišao Carsku palatu.

Sastanak Vučevića i Nedimovića

Premijer se sastao sa gradonačelnikom Branislavom Nedimovićem. Sastanku prisustvuje i predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković.