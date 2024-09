''VEOMA MI JE DRAGO I POŠTUJEM ŠTO SMO DOBILI OVO ODLIKOVANJE'': Nebenzji velika čast što ga je odlikovao predsednik Vučić

STALNI predstavnik Ruske Federacije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzja, kome je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Njujorku uručio orden srpske zastave prvog stepena, zahvalio se srpskom predsedniku na priznanju i saradnjom ruskog i srpskog naroda.

- Još jednom želim da vam zahvalim na prijateljskim odnosima koje razvijamo, za vašu pomoć koju ste nam pružili ovde u Njujorku, prilikom rasprave o Rezoluciji o genocidu u Srebrenici. Nadam se da možemo dodatno da ojačamo saradnju između naših naroda i naših zemalja do nivoa kojim ćemo svi biti zadovoljni. Hvala vam još jednom, to je bio jako težak posao, ja to mnogo cenim i od nas uvek možete da očekujete isto. Želim vam svaki uspeh i svako dobro, ovo je za mene bila velika čast - istakao je Vučić.



Nebenzja je odgovorio srpskom predsedniku da mu je velika čast što je odlikovan.

- Veoma mi je drago i poštujem što smo dobili ovo odlikovanje, posebno od vas lično. Rusija i Srbija uživaju u bezgraničnim odnosima, ne samo u odnosima, već i u prijateljstvu i bratstvu. Gledamo na svet istim očima, štitimo iste vrednosti i principe, i to se odnosi na Kosovo i Metohiju, koje je srce Srbije. Srpski narod pokazuje svoje bratstvo kada su primili hiljade Rusa koji su izbegli užase revolucije, a Rusi koji su ostali u vašoj zemlji su obezbeđivali i potpuno podržavali razvoj Srbije - rekao je Nebenzja novinarima.

On je istakao da ima mnogo rusko-američkih prijatelja iz Srbije i da oni "sa toplinom, zahvalnošću i simpatijama, pamte Srbiju".

- Takođe, naša pravoslavna vera nas povezuje. Borili smo se zajedno tokom Drugog svetskog rata protiv nacizma, i obe naše zemlje su osetile užase i pretrpele strašne gubitke. Želimo da više ratova ne bude, ali hegemonija u nekim zemljama, čija imena svi znamo, i dalje postoje, i mi ćemo ostati na strani Srbije u njenoj borbi za očuvanje integriteta i svega što je u srcu Srbije. Još jednom, gospodine predsedniče, hvala vam na ovim dekoracijama koje ste nam uručili - rekao je Nebenzja Vučiću.