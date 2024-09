"ERDOGAN NAJAVLJUJE POTPUNI SUKOB NA BLISKOM ISTOKU" Vučić izneo mračne prognoze: O kompromisu niko ne priča

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da reč mir nikada nije potrebnija nego sada, ali da je neophodno da fokus bude na kompromisima, kako bi se ratovi zaustavili, a ne da se gleda ko će da pobedi.

Foto: Tanjug

Vučić je novinarima u Njujorku rekao da usled ratova najmoćnije zemlje sveta imaju stopu rasta 0,1, 0,2 ili 0,3 odsto, ističući da "neko nije razmišljao ni o energentima, ni o posledicama".

- Mi očajnički tražimo mir i potreban nam je mir. Pre svega Evropi je potreban mir - rekao je Vučić, na pitanje da li je reč mir izlizana, kao što je pomenuo u sinoćnjem govoru u UN.

Vučić je istakao da je reč "mir" potrebnija nego ikada, ali da je u govoru sinoć kritikovao one koji posle "mir" dodaju "ali".

- I sad u Pragu kad smo bili - "mir ali, naši moraju da pobede" - rekao je Vučić.

Kako je dodao, ako se nastavi ratovanje, i na Bliskom Istoku i u Ukrajini i Rusiji, ne vidi gde će to da se završi.

- To preko noći će da dođe do mira - to ne može, mora da postoji nekakav minimalni zajednički imenitelj, neka vrsta kompromisa. O kompromisu niko ne priča - zaključio je Vučić.

On je naveo da se stvari u svetskoj geopolitičkoj situaciji ubrzavaju i da bi uskoro mogao da izbije sukob između Izraela i Libana, za koji se nada, kako je istakao, da će Amerikanci uspeti da iskontrolišu.

- Kao što vidite (predsednik Turske Redžep Tajip) Erdogan sada najavljuje da se ide u potpuni sukob na Bliskom istoku. Ja sam to rekao dva ili tri meseca ranije, da očekujem da se to u drugoj polovini septembra događa. Ja se nadam da će Amerikanci to uspeti da kontrolišu. Strašno je važno da Amerikanci koji imaju, jako bih rekao, "leverage" u obe zemlje, i u Libanu i u Izraelu, da to uspeju da iskontrolišu - rekao je Vučić.

Smatra da bi eskalacija sukoba bila loša i za Srbiju.

- Sve će da ide dalje u recesiju. Svi ćemo živeti lošije. Ništa nam to nije potrebno. Mir nam je nasušno potreba, kao hleb. I bez hleba možete, bez mira ne možete. Dakle, to nam je najveća potreba i najvažnija - dodao je Vučić.

Ocenio je i da situacija na ukrajinskom ratištu ne ide u dobrom smeru, da većina aktera govori o miru, ali da svi žele da oni pobede u tom sukobu.

- I to ludilo nikako da se zaustavi, niko da racionalno nešto kaže. Ali vidim da ima sve više lidera u svetu koji imaju dovoljno smelosti i žele da se ohrabre i da pokažu da je moguće da iskažete svoje mišljenje, koje je drugačije od toga. I ja ću ga sutra iskazati - zaključio je Vučić.