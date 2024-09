VUČEVIĆ ODGOVORIO ĆUTI: Vaša politika o KiM može biti izdaja ili rat, ne živite vi od poslaničke plate, to znaju i vaše kolege

PREMIJER Miloš Vučević odgovorio je danas na Sednici Skupštine opozicionom poslaniku Aleksandru Jovanoviću Ćuti, istakavši da mu je vrlo teško da da ozbiljniji odgovor na nešto što Ćuta nije znao da iznese te da se bolje koncentriše sledeći put.

- Vrlo je teško dati ozbiljniji odgovor na nešto što nije bilo sasvim jasno izneto. Vi ste pokušali da otvorite sve teme koje vidite kao medijski atraktivne i da navodno pokažete odustvo bilo kakvog straha da nam saspete sve u lice, a bilo bi bolje da ste se koncentrisali. Preleteli ste od litijuma, rafala, plata, KiM, bez ijedne činjenice koja bi trebalo da potkrepi ono što ste hteli da navedete. Morate da razlikujete šta je Ekspo kao manifestacija, a šta je projekat razvoja Srbije 2027, u koji spada i Ekspo. Zato imate nerazumevanje šta podrazumeva ceo taj finansijski paket i rasta BDP, rebrendiranja Srbije u međunarodnim okolnostima i daleko bolje pozicioniranje Srbije. Nisam razumeo, je l’ ste vi za kupovinu rafala ili protiv? Verujem da je to dobra akvizicija za vojsku i Ministarstvo odbrane, a da je dobra i geopolitička odluka. Dotakli ste se KiM, to mi je posebno interesantno. Ja se radujem da pričam o KiM s vama, pod jednim uslovom - da mi vi jednom kažete kakva je vaša politika o KiM, a da ne kažete suprotna od naše politike, jer to suprotno može da bude izdaja KiM, a može da bude i rat. Kada budete izneli jednom vašu poltiku, tada ćemo moći da pričamo o KiM.

Premijer je opoziciju podsetio i na iznošenje svoj ekpozea 1. maja, u kojem je govorio i o Kosovu i Metohiji, a koji je opozicija ometala.

- Vi ste vikali da je to dosadno, da preskočim. To može da se nađe u zapisnicima, video-zapisima. A oko vaše plate, i vi i vaše kolege iz poslaničkog kluba znaju da znate da ne živite vi od te plate, da živite od budžetskih prihoda iz Republike Srbije, prenosi Dnevnik.

