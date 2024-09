DA LI JE UČEŠĆE KRIMINALACA U AKTIVNOSTIMA „KRENI – PROMENI“ IZUZETAK ILI PRAVILO?

Nakon što je naš list osvetlio i predočio javnosti da je u promotivnim aktivnostima pokreta „Kreni – promeni“ u Arilju učestvovao i istaknuti pripadnik lokalne kriminalne sredine Filip Vasilić, ostalo je nejasno kakav je stav ove organizacije po tom pitanju, odnosno da li je reč o izuzetku i pravilu.

Naime, kako saznajemo od naših dobro obaveštenih izvora iz lokalne sredine, lider „Kreni – promeni“ Savo Manojlović je izuzetno rezigniran zbog toga što je vest o Vasilićevom aktivizmu tako brzo izašla u javnost, pa je zbog toga oštro kritikovao rukovodstvo svog pokreta iz Arilja, zamerajući im da su nesposobni i neupotrebljivi, pri čemu je njegovo nezadovoljstvo išlo do te mere da je pretio smenama, pa čak i raspuštanjem lokalnog odbora.

Sa druge strane, Manojlović je ultimativno zahtevao da se ni na koji način ne našteti Vasiliću, za koga je, kako saznajemo, posebno vezan i duboko zahvalan zbog svega što je do sada učinio za pokret „Kreni – promeni“.

Imajući sve to u vidu, javnost je sa pravom zbunjena u pogleda moralnog digniteta Manojlovića i njegove organizacije, pri čemu se kristalno jasno nameće pitanje na koje za sada nije odgovoreno – da li je problem to što kriminalci rade za „Kreni – promeni“ ili je problematična samo činjenica što se za to saznalo.