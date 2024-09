VUČEVIĆ POSLAO KLJUČNE PORUKE PENZIONERIMA U IME PREDSEDNIKA: Do kraja godine 11 posto povećanja svih penzija (FOTO)

U VRNjAČKOJ banji premijer Miloš Vučević svečano je otvorio 17. po redu Olimpijadu sporta, zdravlja i kulture trećeg doba, uz reči da Vlada ima tri cilja koja treba da ispuni seniorima u Srbiji.

Foto: Instagram

Na početku svog obraćanja, premijer Srbije pozdravio je penzionere koji su došli iz južne srpske pokrajine.

- Mnogo mi je drago što su uz sve muke i nedaće naši sunarodnici sa KiM, a velika ih je muka pritisla i golema nepravda, danas sa nama. Naš glavni zadatak kao Vlade Srbije jeste da prosečna penzija do 2027. godine bude 650 evra. Poruka predsednika države i Vlade Srbije je da ćemo do kraja godine povećati sve penzije za oko 11 posto. U naredne dve godine država će trajno rešiti pitanje penzionera sa najmanjim primanjima. To je drugi zadatak Vlade, a treći zadatak je da vas pozivamo da se uključite u donošenje svih najvažnijih pitanja za državu i društvo. Penzioneri ne mogu da budu na marginama događanja. Hoćemo da vaše znanje, iskustvo, staloženost, smirenost, dobijemo kao podršku. Molba predsednika države i Vlade Srbije je da zajednički donosimo najvažnije odluke. To su tri cilja koja vam ja, kao predsednik Vlade, kažem da treba da ispunimo. Nadam se da ćete mi pomoći da korigujemo i cene u prodavnicama.

Vučević se zahvalio svim penzionerima na svemu što su radili za Srbiju sve ove godine.

- Da nije bilo vas ne bismo do kraja godine spojili Trstenik i Vrnjačku banju sa auto-putem, da nije bilo vas ne bi Srbija opstala. Hajde da radimo svi zajedno da naša deca i unuci ostanu da rade u Srbiji. To će biti zlatna medalja u najtežoj disciplini, da sačuvamo Srbiju.

U naredna tri dana, penzioneri iz svih krajeva Srbije, takmičiće se u više disciplina- od šaha do košarke i fudbala. Osim rekreativnog dela, biće im organizovani obilasci znamenitosti, paneli, bazari, kao i zdravstveno savetovalište.

