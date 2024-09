U POSLEDNJOJ RUNDI DIJALOGA EU POKAZALA DA NEMA MEHANIZAM DA PRIŠTINU NATERA DA SEDNE ZA STO: LAJČAK BRINE O FOTELJI, A NE O PREGOVORIMA

DEMONSTRACIJOM samovolje prištinskog pregovarača u Briselu koji je odbio trilateralni susret sa srpskom degelacijom i posrednikom iz EU, brzopotezno je ugašena nada za oživljavanje zamrlog dijaloga, a teško je poverovati da će se dve strane u skorije vreme naći za stolom iz više razloga.

Foto Tanjug

Najpre, specijalnom izaslaniku EU Miroslavu Lajčaku ističe mandat, pa je više preokupiran svojom političkom sudbinom nego budućnošću dijaloga, dok Amerika čeka rasplet izbora, pa će manje biti fokusirana na naše podneblje.

Ovako naši sagovornici vide neuspeh poslednjeg pokušaja susreta Beograda i Prištine, do kog nije došlo jer pregovaraču Prištine Besniku Bisljimiju nisu odgovarale teme za razgovor - ZSO, poštanske usluge, pitanje glavnog mosta na Ibru, i navode da se Brisel više i ne trudi da stvori uslove za nastavak suštinskog dijaloga.

Diplomata Zoran Milivojević ističe da se ne može očekivati razgovor u situaciji kada Priština ima maksimalističke zahteve dok se bilo kakav kontruktivni predlog srpske strane ne uvažava.

- Kurti nastavlja sa svojom političkom strategijom da isključivo želi da razgovara o priznanju, dok mu EU prećutno drži stranu - navodi Milivojević za "Novosti". - Najbolja ilustracija je Lajčakova izjava koja govori u prilog otvaranja mosta, dok s druge strane Peter Stano govori da isključivo treba razgovarati o Ohridskom sporazumu bez pominjanja ranije preuzetih obaveza. S druge strane, Srbija je na pozicijama da moraju da se reše prethodna pitanja i da tek onda mogu da se stvore uslovi za nastavak razgovora.

Milivojević podseća da se Lajčaku bliži kraj mandata, pa da računajući na nastavak karijere, drži prištinsku stranu:

- Videćemo da li će neko na njegovo mesto biti imenovan kad zasedne Kaja Kalas. Smatram da su Lajčakovi poslednji potezi više vođeni ličnim interesima zbog političke budućnosti. Takođe, EU potvrđuje da nije statusno neutralna i to je nešto što nastavak dijaloga stavlja u delikatnu poziciju. Jasno je da Srbija ni sa čim nije dovela u pitanje nastavak dijaloga, ništa nije učinila da dođe do eskalacije i do prekida razgovora, već je u svakom trenutku spremna na dijalog. U skorije vreme ne očekujem nikakvu promenu. Čeka se i rasplet američkih izbora, pa ukoliko dođe do pobede Kamale Haris očekujem kontinuitet u politici, dok u slučaju Trampove pobede može da dođe do nekakve promene modaliteta u odnosu na prethodni period.

Naučni saradnik Instituta za evropske studije Milan Igrutinović objašnjava da neuspeh ove runde nije neočekivan. On kaže da je Kurti u zamahu svoje radikalne politike i nametanja svoje volje Srbima na severu:

- U EU očigledno i nemaju i nisu spremni da upotrebljavaju iole ozbiljnija sredstva protiv njega, oni Kosovo tretiraju kao suverenu državu i tu vladu kao kako-tako suverenu i Kurti uvek gura te crvene linije sa kojima se suočava.

Osmani: Ni reči o mostu ISTOVREMENO, dok Bisljimi sklanja sa stola teme koje Prištini ne odgovaraju, predsednica tzv. Kosova Vljosa Osmani juče je poručila da "dijalog o otvaranju mosta na Ibru sa Srbijom predstavljao kršenje Ustava". - Ni u jednom trenutku nije u interesu Kosova da ta tema bude deo dijaloga sa Srbijom - poručila je Osmanijeva. Ona je navela da je "problem u dijalogu koji se odavno ne organizuje na principu ravnopravnosti strana".